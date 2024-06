- SMI vorbörslich: +0,01 Prozent auf 12'129,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,77 Prozent auf 39'135 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,79 Prozent auf 17'722 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,07 Prozent auf 38'607 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit schliesst Aktienrückkauf 2022-2024 ab und lanciert neues Programm vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Partners Group eröffnet Niederlassung in Hongkong - CI Com 2023: Verlust 1,79 Mio Fr. (VJ rev. -0,21 Mio) - CPH-Aktionäre stimmen Abspaltung des Papiergeschäfts zu - Dottikon erhöht Free Float - Markus Blocher hält neu 64,74 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Montana-Tech-Tochter Varta senkt Umsatzprognose - EU-Verzögerung bei Basel III-Handelsregeln könnte Schweiz beeinflussen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: May core CPI +2,5 Prozent y/y; April +2,2 Prozent - GB: Detailhandelsumsatz Mai +1,3 Prozent gg Vorjahr Detailhandelsumsatz Mai +2,9 Prozent gg Vormonat (Prognose +1,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - APG SGA: Stichting Admin. meldet Anteil von 13,86 Prozent; Jcdecaux SE/Pargesa AM <3 Prozent - Baloise: Cevian Capital Partners Limited meldet Anteil von 5,113 Prozent - Dottikon erhöht Free Float - M. Blocher hält neu 64,74 - Huber+Suhner: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,004 Prozent - Novavest: Bernische Lehrerversicherungskasse meldet Anteil von 2,608 Prozent - Spexis: Fabrice Evangelista meldet Anteil von 9,58 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Curatis Montag: - GV: EEII Dienstag: - Newron: Investor Day (15.00 - 17.00 Uhr CET) - GV: Meyer Burger, Landis+Gyr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Montag) - KOF: Consensus Forecast (Montag) Ausland: - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (10.00 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (15.45 Uhr) Frühindikator 5/24 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 5/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9555 - USD/CHF: 0,8912 - Conf-Future: +31 BP auf 147,79 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,667 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,56 Prozent auf 12'128 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,68 Prozent auf 1'963 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,62 Prozent auf 16'118 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,03 Prozent auf 18'254 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,56 Prozent auf 7'671 Punkte

awp-robot/sw/tv