- SMI vorbörslich: +0,17 Prozent auf 12'033,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,04 Prozent auf 39'150 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,18 Prozent auf 17'689 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,76 Prozent auf 38'889 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcons Technologien Unity VCS und Unity CS erhalten Zulassung der FDA vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Roche lanciert neues Cobas-Testsystem Neue Cobas-Analysegeräte bieten eine höhere Testkapazität EMA startet Überprüfung von Zulassungsantrag für DMD-Mittel Elevidys Medikament Piasky bei Bluterkrankung erhält Zulassung von FDA - EFG-VR Collardi zu Bär: Gespräche finden immer statt - Holcim mit weiteren Angaben zur Cand-Landi-Übernahme - Nestlé Waters offenbar vom Waadtländer Kantonschemiker angezeigt - Schlatter H1: Rechnen mit positivem Betriebsergebnis (EBIT) Versp. Inbetriebnahmen/droh. Konventionalstrafen belasten Betriebsergebnis für H1 2024 deutlich unter Vorjahreswert Bestellungseingang plangemäss, Gruppe für H2 gut ausgelastet - Schindler will Doppelspurigkeit insbesondere in China beseitigen - Baloise Corporate Direct Lending Fund mit erstem Closing über 55 Mio EUR - Ci Com: Revisionsgesellschaft tritt nicht zur Wiederwahl an - SoftwareOne ernennt Raphael Erb zum neuen Chief Revenue Officer - Swiss Steel ernennt Thomas Löhr zum CFO; Patrick Lamarque d'Arrouzat wird CSO - Vetropack: Einigung auf Sozialplan in St-Prex NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo: 6 Wasserkraftwerke von Hochwasser im Misox betroffen Kraftwerke wurden kontrolliert und abgeschaltet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - BVZ: Caroline Meier-Leuthold/Laurence B. Meier melden Anteil von 28,451 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent - Newron: Jeffrey Steven Yass meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - EEII: GV (10.00 Uhr) Dienstag: - Newron: Investor Day, New York - Landis+Gyr: GV - Meyer Burger: GV Mittwoch: - EPH: GV - Ypsomed: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (09.00 Uhr) - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 6/24 (10.00 Uhr) - BE: Geschäftsklima 6/24 (15.00 Uhr) - US: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 6/24 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.06: - Lastminute (0,60 EUR) per 27.06: - Landis+Gyr (2,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9563 - USD/CHF: 0,8935 - Conf-Future: +20 BP auf 147,99 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,605 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,95 Prozent auf 12'013 Punkte - SLI (Freitag): -1,01 Prozent auf 1'943 Punkte - SPI (Freitag): -0,92 Prozent auf 15'970 Punkte - Dax (Freitag): -0,50 Prozent auf 18'164 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,77 Prozent auf 7'629 Punkte

awp-robot/sw/kw