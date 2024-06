- SMI vorbörslich: +0,38 Prozent auf 12'132,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,76 Prozent auf 39'112 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,26 Prozent auf 17'718 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,36 Prozent auf 39'707 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich übernimmt Reiseversicherungsgeschäft von AIG Kaufpreis für AIG-Reiseversicherungsgeschäft 600 Mio Dollar Übernommenes Geschäft wird Teil der Cover-More Group vorbörsliche Indikation bei JB +1,2 Prozent - Avolta schliesst 7-Jahres-Vertrag mit Macau International Airport - Idorsia: Gericht stimmt neuen Wandelanleihe-Konditionen zu - Meyer-Burger-GV bewilligt Aktienzusammenlegung - Vaudoise ernennt neue Personalchefin und Chef Personenversicherungen - Wisekey will neue Satellitengeneration in die Umlaufbahn bringen - Xlife Sciences: X-Nuclear Diagnostics erreicht Marktreife in Leberdiagnostik NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Ruag wird vier der 36 neuen F-35-Kampfjets selbst zusammenbauen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: GFK-Konsumklima für Juli -21,8 Pkt (Prognose -19,5); gg -21,0 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Huber+Suhner: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,997 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 8,144 Prozent - Klingelnberg: Janus Henderson Group plc meldet Anteil von 4,97 Prozent - Meyer Burger: Invesco Ltd. meldet Anteil von 4,581 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 21,251 Prozent - Youngtimers: Ricardo Da Silva Oliveira meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: EPH, Ypsomed Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 8.45 Uhr) - GV: Leclanché, Lem, Relief, Wisekey, Züblin Freitag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - GV: Addex, Highlight Event, Lalique, Spexis, Xlife WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (10.00 Uhr) - BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2023 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Juni (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 (Freitag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 6/24 (08.45 Uhr) - US: Neubauverkäufe 5/24 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Lastminute (0,60 EUR) per 27.06: - Landis+Gyr (2,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9586 - USD/CHF: 0,8960 - Conf-Future: +89 BP auf 148,87 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,592 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,58 Prozent auf 12'086 Punkte - SLI (Dienstag): -0,41 Prozent auf 1'955 Punkte - SPI (Dienstag): -0,62 Prozent auf 16'038 Punkte - Dax (Dienstag): -0,81 Prozent auf 18'178 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,44 Prozent auf 7'662 Punkte

awp-robot/sw/tv