STIMMUNG - An der Schweizer Aktienbörse dürften keine dickeren Stricke zerrissen werden. Zum einen sind die Vorgaben aus den USA kaum hilfreich. Zwar hat der Dow Jones Index leicht zugelegt, aber es droht neues Ungemach vom Technologiesektor: Micron brachen nach ihrem Quartalsbericht nachbörslich stellenweise um mehr als 10 Prozent ein. Zu anderen hängen die französischen Wahlen weiterhin verunsichernd über dem Alten Kontinent. Und am Freitag stehen neue Inflationsdaten aus den USA an. - SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'004,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,04 Prozent auf 39'128 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,49 Prozent auf 17'805 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,81 Prozent auf 39'344 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel baut Cross-Dock-Lager in den USA für Pharmalogistik - Roche erhält weitere WHO-Qualifikationen für Tests zum HPV-Screening - Carlo Gavazzi 2023/24: Umsatz 172,2 Mio Fr. (VJ 209,6 Mio) EBIT 25,31 Mio Fr. (VJ 39,3 Mio) Auftragseingang 134 Mio Fr. (VJ 229,8 Mio) EBITDA 31,9 Mio Fr. (VJ 44,9 Mio) Reinergebnis 18,7 Mio Fr. (VJ 28,2 Mio) Dividende 8,0 Fr. (VJ: 12,0 Fr.) 2024/25: kurzfristig keine Erholung beim Auftragseingang erw. schliessen Negativwachstum nicht aus - Leclanché sichert Finanzierung und erhält neuen Hauptaktionär - Meyer Burger: 1. Juli ist der erste Handelstag der neuen Aktien - Stadler Rail erhält Auftrag für 50 Flirt-Triebzüge in Polen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: MAY RETAIL SALES +3.0 Prozent Y/Y; APRIL +2.0 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,984 Prozent - Gruppe um Petrus Advisers senkt Temenos-Beteiligung schon wieder - Idorsia: Bank of America Corporation meldet Anteil von <3 Prozent - Lastminute: Freesailors Cooperatief UA/Sealine Inv. LP mit Anteil von 45,327 Prozent - Leclanché sichert Finanzierung und erhält neuen Hauptaktionär - Lonza meldet Eigenanteil von 3,008 Prozent - Minoteries: Arnold L. Broekmeijer meldet Anteil von <3 Prozent; Northstar 12,046 Prozent - R&S: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Santhera meldet Eigenanteil von 8,277 Prozent/39,484 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Straumann: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,093 Prozent - Temenos: Mehrere Beteiligungsmeldungen - Youngtimers: Ang Seah meldet Anteil von 22,576 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Conf. Call zu Ergebnis 2023/24 (8.45 Uhr) - GV: Leclanché, Lem, Relief, Wisekey, Züblin Freitag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - GV: Addex, Highlight Event, Lalique, Spexis, Xlife Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2023 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Juni (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 (Freitag) - BFS: Dienstleistungsumsätze April 2024 (Montag) Detailhandelsumsätze Mai 2024 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (Montag) Ausland: - EU: Geldmenge M3 5/24 (10:00) Verbrauchervertrauen 6/24 (endgültig) (11:00) Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 6/24 (11:00) - TR: Zentralbank Zinsentscheid (13:00) - US: BIP Q1/24 (3. Veröffentlichung) (14:30) Privater Konsum Q1/24 (endgültig) (14:30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) Auftragseingang langlebige Güter 5/24 (vorläufig) (14:30) Lagerbestände Grosshandel 5/24 (vorläufig) (14:30) Schwebende Hausverkäufe 5/24 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Landis+Gyr (2,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9591 - USD/CHF: 0,8967 - Conf-Future: +6 BP auf 148,97 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,578 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,58 Prozent auf 12'016 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,42 Prozent auf 1'947 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,56 Prozent auf 15'948 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,12 Prozent auf 18'155 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,27 Prozent auf 7'609 Punkte

awp-robot/sw/ra