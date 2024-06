STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird am Freitag etwas höher erwartet. Freundliche Vorgaben aus den USA und Fernost dürften für leicht anziehende Kurse sorgen. Ob es am letzten Handelstag des ersten Halbjahrs noch zu saisonalen Kurspflege, dem Window Dressing, kommt, wird sich zeigen. Denn die meisten Anleger dürften mit der Kursentwicklung im ersten Semester zufrieden sein. Der SMI hat seit Jahresanfang knapp acht Prozent gewonnen. Auch könnten die am Nachmittag anstehenden US-Preisdaten PCE und die französischen Wahlen das Geschehen eher noch dämpfen, heisst es weiter. - SMI vorbörslich: +0,14 Prozent auf 12'020,85 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,09 Prozent auf 39'164 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,30 Prozent auf 17'859 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,45 Prozent auf 39'519 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - StarragTornos 2024: Pro-forma Umsatz dürfte tiefer als im 2023 ausfallen Auftragseingang in etwa auf Vorjahresniveau erwartet Signifikant tieferer EBIT (pro-forma) erwartet Halten an mittel- und langfristigen Zielen fest - Titlis H1: Betriebsertrag 47,1 Mio Fr. (VJ 35,5 Mio) EBITDA 18,1 Mio Fr. (VJ 7,6 Mio) Reinergebnis 10,5 Mio Fr. (VJ 3,9 Mio) Rekord bei internationalen Individualgästen - Implenia zieht Auftrag für «Sisikoner Tunnel» an Land - Luzerner Kantonalbank erhöht Gewinnprognose für 2024 - Meier Tobler verkauft die Lüftungshygiene AG an die Hälg Group - Zwahlen & Mayr mit Gewinnwarnung fürs erste Halbjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: MAY INDUSTRIAL OUTPUT +2.8 Prozent M/M; APRIL -0.9 Prozent MAY JOBLESS RATE UNCHANGED FROM APRIL AT 2.6 Prozent - DE: EINFUHRPREISE MAI -0,4 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,3) EINFUHRPREISE MAI 0,0 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) - GB: BIP Q1 +0,7 Prozent GG VQ (PROGNOSE +0,6) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kardex: EQMC Europe Development Capital Fund PLC meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Swisscanto meldet Anteil von 3,005 Prozent - Swiss Life meldet Eigenanteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Addex, Highlight Event, Lalique, Spexis, Xlife Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2023 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Juni (09.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 (09.00 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze April 2024 (Montag) Detailhandelsumsätze Mai 2024 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (Montag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig; 08.45 Uhr) Erzeugerpreise 5/24 (08.45 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen 6/24 (09.55 Uhr) - IT: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig; 11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 5/24 (14.30 Uhr) MNI PMI Chicago 6/24 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/24 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.6. bis HEUTE, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 01.07: - Ypsomed (2,00 Fr.) - Züblin (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9615 - USD/CHF: 0,8994 - Conf-Future: +11 BP auf 149,08 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,589 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,09 Prozent auf 12'004 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,03 Prozent auf 1'948 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,04 Prozent auf 15'942 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,30 Prozent auf 18'211 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,72 Prozent auf 7'531 Punkte

