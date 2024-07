STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird am Montag gemäss fester erwartet. Ein Grund dafür ist laut Händlern, dass das Rassemblement National bei den französischen Parlamentswahlen weniger gut als befürchtet abgeschnitten hat. Die Frankreichwahlen dürften kein langes Echo an den inanzmärkten haben, glaubt die VP Bank. Händler hoffen zudem, dass wie üblich zu Quartals- und Semesteranfang frisches Geld in die Märkte fliesst. "Das gute erste Halbjahr könnte den Anlegern durchaus Lust auf mehr gemacht haben", meint ein Händler. - SMI vorbörslich: +0,58 Prozent auf 12'063,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,12 Prozent auf 39'119 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,71 Prozent auf 17'733 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,04 Prozent auf 39'597 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel: Anish Kumar Jha neuer Chef für Indien, Sri Lanka und Malediven - Nestlé-Chef rechnet mit Rückkehr zu stabilem Wachstum (Interview SaW) will nicht ins Geschäft mit Tiermedikamenten einsteigen (Interview FaZ) - Partners Group erwirbt Mehrheitsbeteiligung an FairJourney Biologics - Sandoz erhält US-Zulassung für Biosimilar Pyzchiva vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - Sika setzt im VR auf nachhaltiges Wachstum und Swissness (Interview FuW) - Idorsia: EU-Zulassung für Bluthochdruck-Mittel Jeraygo Aktien an Anleihengläubiger werden am 5. September geliefert vorbörsliche Indikation +5,6 Prozent - Accelleron übernimmt OMC2 zur Stärkung des Bereichs Einspritzsysteme - Airesis bestätigt Reinverlust von 36 Millionen für 2023 - Bossard erwirbt Verbindungstechnologie von Dejond Fastening - HLEE-Aktionäre stimmen Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion zu - Lalique: Mehrheitsaktionär Denz erklärt Übernahmeangebot für zustande gekommen - Zehnder schliesst Verkauf von Climate Ceiling Solutions ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: JUNE CAIXIN MANUFACTURING PMI 51.8 VS 51.7B IN MAY JUNE CAIXIN MANUFACTURING PMI 51.8 VS 51.7B IN MAY - JP: BOJ JUNE TANKAN LARGE MFG INDEX +13; MAR +11; MEDIAN +11 WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galderma: Gruppe EQT/Abu Dhabi Inv./Gov. of Singapore meldet Anteil von 77,21 Prozent - Lalique: Silvio Denz hält 55,28 Prozent (provisorisches Zwischenergebnis) - Lonza meldet Eigenanteil von <3 Prozent - SGS: Finpar X/Serena Sàrl/Urdac melden Anteil von 18,841 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze April 2024 (08.30 Uhr) Detailhandelsumsätze Mai 2024 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (09.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2024 (Donnerstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2024 (Donnerstag) Ausland: - FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (9:50) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (09:55) Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) (14:00) - EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (10:00) Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB), Sintra (18:30) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (10:30) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (15:45) Bauinvestitionen 5/24 (16:00) ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ypsomed (2,00 Fr.) - Züblin (1,00 Fr.) per 02.07: - Lem (50,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9683 - USD/CHF: 0,8989 - Conf-Future: +20 BP auf 149,22 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,559 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,09 Prozent auf 11'994 Punkte - SLI (Freitag): -0,20 Prozent auf 1'944 Punkte - SPI (Freitag): -0,14 Prozent auf 15'919 Punkte - Dax (Freitag): +0,14 Prozent auf 18'235 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,71 Prozent auf 7'479 Punkte

