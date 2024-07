STIMMUNG - Nach einem freundlichen Start in die zweite Jahreshälfte zum Wochenstart lassen die vorbörslichen Indikationen am Dienstagmorgen eine kaum veränderte Eröffnung erwarten. Die Vorgaben aus Übersee gäben keine klare Marschrichtung vor, heisst es im Handel. - SMI vorbörslich: -0,04 Prozent auf 12'044,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,13 Prozent auf 39'170 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,83 Prozent auf 17'879 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,13 Prozent auf 40'081 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan übernimmt restliche 75 Prozent an B.Kolormakeup & Skincare - Logitech: VRP Becker tritt 2025 zurück - weitere VR-Wechsel an GV 2024 - Richemont ernennt Louis Ferla zum neuen Cartier-Chef - Ascom geht im italienischen Gesundheitsmarkt eine strategische Kooperation ein - Burkhalter übernimmt Walliser Gebäudetechniker mit 20 Mitarbeitenden - DKSH wird für Kimberly-Clark Baby-Produkte in Kambodscha vertreiben - ZKB verkauft österreichische Tochtergesellschaft an LLB - Orascom DH verkauft Grundstück in El Gouna für 28,8 Millionen Franken - PSP kauft Genfer Geschäftsimmobilie für 58 Millionen Franken - Siegfried schliesst Übernahme von CDMO-Standort in den USA ab - Vontobel schliesst Kauf von Beteiligung an Londoner Ancala ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Swisscanto meldet Anteil von 3,056 Prozent - Leonteq: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Temenos: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2024 (Donnerstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2024 (Donnerstag) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 6 /24 (vorläufig; 11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 5/24 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Lem (50,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9704 - USD/CHF: 0,9041 - Conf-Future: -46 BP auf 148,82 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,591 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,47 Prozent auf 12'050 Punkte - SLI (Montag): +0,41 Prozent auf 1'952 Punkte - SPI (Montag): +0,44 Prozent auf 15'989 Punkte - Dax (Montag): +0,30 Prozent auf 18'291 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,40 Prozent auf 7'561 Punkte

awp-robot/sw/ra