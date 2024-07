- SMI vorbörslich: +0,27 Prozent auf 12'043,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,41 Prozent auf 39'332 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,84 Prozent auf 18'029 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,39 Prozent auf 40'630 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim schliesst Standort in Holderbank ab 2026 - Zusammenlegung in Zug - Zehnder übernimmt spanischen Mitbewerber Siber Kaufpreis von ca. 86 Mio. EUR Für 2024 erwartet Siber einen Umsatz von rund 37 Mio EUR - Dormakaba ernennt Chef-Controller zum interimistischen Finanzchef - Lalique-Mehrheitsaktionär Denz hält laut definitivem Zwischenergebnis 55,82 Prozent - Wisekey gründet neue Tochter für sein Krypto-Projekt Sealcoin NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros Bank ernennt Josef Montanari zum neuen Leiter Privatkunden Ostschweiz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,638 Prozent/6,218 Prozent - Lalique: Silvio Denz hält 55,82 Prozent (definitives Zwischenergebnis) - R&S: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,896 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - GV: Burckhardt, Cosmo, Dottikon ES WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2024 (Donnerstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2024 (Donnerstag) Logiernächte Mai 2024 (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni (Freitag) - SNB: Devisenreserven Juni 2024 (Freitag) Ausland: - ZO: Erzeugerpreise 5/24 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 6/24 (14.15 Uhr) Handelsbilanz 5/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 5/24 (16.00 Uhr) ISM Service Index 6/24 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 12.6.24 (20.00 Uhr) - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist HEUTE-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9716 - USD/CHF: 0,9048 - Conf-Future: -45 BP auf 148,37 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,649 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,32 Prozent auf 12'011 Punkte - SLI (Dienstag): -0,32 Prozent auf 1'945 Punkte - SPI (Dienstag): -0,21 Prozent auf 15'956 Punkte - Dax (Dienstag): -0,69 Prozent auf 18'164 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,79 Prozent auf 7'538 Punkte

