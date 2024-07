STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Donnerstag auf eine etwas leichtere Eröffnung hin. Ins Minus ziehen die Abgaben bei Roche nach einem Forschungsrückschlag. Die Vorgaben aus Übersee werten Händler indes als positiv. - SMI vorbörslich: -0,25 Prozent auf 11'988,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,06 Prozent auf 39'308 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,88 Prozent auf 18'188 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,90 Prozent auf 40'948 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco erwägt Verkauf von Akkodis-Einheit (Bloomberg) vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - Roche erleidet Rücksetzer mit Krebstherapie Tiragolumab GS vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent - Kudelski sichert sich Kredit über 150 Millionen von Farallon Capital - Landis+Gyr erhält mit SEO neuen Grossaktionär vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz - Seco: Arbeitslosenquote Juni 2,3 Prozent (VM 2,3 Prozent), saisonber. 2,4 Prozent (VM 2,4 Prozent) - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie Mai -1,6 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,5) Auftragseingang Industrie Mai -8,6 Prozent gg Vorjahr (Prognose -6,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr erhält mit SEO neuen Grossaktionär - Landis+Gyr: SEO hat 5 Prozent-Anteil von KIRKBI übernommen - Polypeptide: Newtyn Management, LLC meldet Anteil von 2,999 Prozent - SIG Group: Laurens Last meldet Anteil von 10,001 Prozent - U-blox: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - GV: Burckhardt, Cosmo, Dottikon ES Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2024 (08.30 Uhr) Logiernächte Mai 2024 (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni (Freitag) - SNB: Devisenreserven Juni 2024 (Freitag) Ausland: - ZO: EZB Sitzungsprotokoll 5./6.6.24 (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist bis 16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9713 - USD/CHF: 0,9004 - Conf-Future: +8 BP auf 148,45 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,692 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,06 Prozent auf 12'018 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,30 Prozent auf 1'951 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,27 Prozent auf 15'998 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,16 Prozent auf 18'375 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,94 Prozent auf 7'632 Punkte

