STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut vorbörslichen Indikationen wenig verändert tendieren. Mangels Impulsen aus den USA, wo die Börsen wegen des Unabhängigkeitsfeiertags geschlossen waren, und vor dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Damit sei mit einem eher ruhigen Geschäft zu rechnen. - SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 12'092,13 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): Geschlossen - Feiertag - Nasdaq Comp (Donnerstag): Geschlossen - Feiertag - Nikkei 225 (Freitag): -0,23 Prozent auf 40'818 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält US-Zulassung für Einzeldosis-Fertigspritze mit Vabysmo vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - UBS und Julius Bär wohl an deutschem HBSC-Wealthmanagement interessiert (BBG) - UBS meldet Rücknahmen für Immobilienfonds (CH) Property Fund - Emmi übernimmt Mademoiselle Desserts mit Jahresumsatz von 420 Millionen Euro Unternehmenswert der Übernahme rund 900 Millionen Euro Kauf wird mit vor allem mit zusätzlichem Fremdkapital finanziert Abschluss der Transaktion aktuell im Q4 2024 erwartet Margen überdurchschnittlich im Vergleich zu Emmi Guidance 2024 für bestehendes Geschäft bestätigt Mittelfristguidance und Dividendenpolitik bestätigt vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - Lastminute darf wieder Tickets von Ryanair verkaufen H1 liegt unter den Erwartungen Aussichten für den Rest des Jahres sind positiv 2024: Umsatz auf Vorjahresniveau - Adj. EBITDA höher erwartet - Perrot Duval 2023/24: Dividende 0,50 (I) und 0,10 Fr. (N) (VJ 2,00 Fr.) Umsatz 18,2 Mio Fr. (VJ: 16,6 Mio Fr.) Verlust nach Steuern 0,3 Mio Fr. (VJ: -1,8 Mio Fr.) Operativer Cashflow von +0,6 Mio Fr. (VJ: -2,4 Mio Fr.) Eigenkapital per 30.4. bei 13,0 Mio Fr. (VJ: 13,6 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Gesamtproduktion Mai -2,5 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,1) Gesamtproduktion Mai -6,7 Prozent gg Vorjahr (Prognose -4,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: Kirkbi Invest A/S meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger meldet Eigenanteil von 0,054 Prozent/7,683 Prozent - R&S: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von 4,713 Prozent - Vontobel: Capital Group meldet Anteil von 3,01 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Burckhardt, Cosmo, Dottikon ES Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Mai 2024 (08.30 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Juni 2024 (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 5/24 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 6/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9723 - USD/CHF: 0,8984 - Conf-Future: +8 BP auf 148,45 Prozent (Mittwoch) - kein Abschluss am Donnerstag - SNB: Kassazinssatz 0,654 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,42 Prozent auf 12'069 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,54 Prozent auf 1'962 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,46 Prozent auf 16'072 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,41 Prozent auf 18'450 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,09 Prozent auf 7'696 Punkte

awp-robot/sw/ra