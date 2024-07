- SMI vorbörslich: -0,11 Prozent auf 11'993,37 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,17 Prozent auf 39'376 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,90 Prozent auf 18'353 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,06 Prozent auf 40'886 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim übernimmt belgische Bauschutt-Recyclingfirma Mark Desmedt - Alpine Select erwartet höheren Gewinn fürs erste Halbjahr 2024 - Avolta meldet neuen Zehnjahresvertrag mit Flughafen in Nigeria - Spexis: Pari Pharma kündigt Colifin-Lizenz - Talenthouse definitiv von Schweizer Börse SIX dekotiert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DPD und Kiosk-Betreiber Valora gehen Partnerschaft ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Exporte Mai -3,6 Prozent gg VM (Prog -2,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: SEO Management AG meldet Anteil von 5,01 Prozent - Orior: UBS Fund Management meldet Anteil von 16,493 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2024 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EUR: Sentix Investorvertrauen (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per HEUTE) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.07: - Burckhardt (15,50 Fr.) per 10.07: - Cosmo (2,00 EUR) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9682 - USD/CHF: 0,8950 - Conf-Future: +0,46 BP auf 148,79 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,665 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,52 Prozent auf 12'006 Punkte - SLI (Freitag): -0,42 Prozent auf 1'953 Punkte - SPI (Freitag): -0,36 Prozent auf 16'014 Punkte - Dax (Freitag): +0,14 Prozent auf 18'475 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,57 Prozent auf 7'676 Punkte

awp-robot/sw/