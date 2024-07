- SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 12'070,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,08 Prozent auf 39'345 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,28 Prozent auf 18'404 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,32 Prozent auf 41'726 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält CE-Kennzeichnung für KI-gestütztes Diabetes-Tool erhält FDA-Zulassung für aufgefrischte Version von Susvimo vorbörsliche Indikation mit +0,6 Prozent - Medartis ernennt Matthias Schupp zum CEO - SPS: Manor mietet drei Stockwerke im Jelmoli-Haus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros mit Wechsel an der Spitze der internen Revision - Sociedad Comercial del Plata wird von SIX dekotiert PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - EFV/SNB: Bund stockt Anleihen 0 Prozent/2029 und 0,875 Prozent/2047 auf - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Temenos meldet Eigenanteil von 3,079 Prozent/2,373 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2024 (nachbörslich) Donnerstag - Barry Callebaut: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 8.30 Uhr) - BC Jura: Ergebnis H1 - DocMorris: Umsatz H1 - Partners Group: AuM H1 (nachbörslich, Conf. Call 18.15 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS Outlook Schweiz - Musterschülerin auf Abwegen? (MK 9.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - USA: EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Burckhardt (15,50 Fr.) per 10.07: - Cosmo (2,00 EUR) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9726 - USD/CHF: 0,8940 - Conf-Future: -34 BP auf 148,79 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,646 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,38 Prozent auf 12'052 Punkte - SLI (Montag): +0,27 Prozent auf 1'959 Punkte - SPI (Montag): +0,28 Prozent auf 16'058 Punkte - Dax (Montag): -0,02 Prozent auf 18'472 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,89 Prozent auf 7'627 Punkte

