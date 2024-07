- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 12'048,41 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,13 Prozent auf 39'292 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,14 Prozent auf 18'429 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,60 Prozent auf 41'831 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS übernimmt französisches Kosmetik-Testinstitut IEC - 150 Angestellte - Siegfried ernennt Marcel Imwinkelried zum CEO Neuer CEO tritt Amt am 1. September an - Reto Suter wieder CFO - SIX Indexänderungen per 23. September SMI: keine Ändeurngen SLI: Adecco ersetzen Roche Inhaber SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger Von SPI Large zu SPI Mid: SGS Von SPI Mid zu SPI Large: Kühne+Nagel Von SPI Small zu SPI Mid: DocMorris, Jungfraubahn Von SPI Mid zu SPI Small: Idorsia, Schweiter - Arundel setzt Kapital herab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CN: CPI Juni +0,2 Prozent gg VJ (Prog. +0,4 Prozent) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Investis: Caceis SA meldet Anteil von 4,996 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2024 (nachbörslich) Donnerstag - Barry Callebaut: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 8.30 Uhr) - BC Jura: Ergebnis H1 - DocMorris: Umsatz H1 - Partners Group: AuM H1 (nachbörslich, Conf. Call 18.15 Uhr) Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 (MK 09.15 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (nach 11.00 Uhr) Ausland: - US: Grosshandelsumsatz 5/24 (16.00 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 5/24 (endgültig) (16.00 Uhr) Anhörung Fed-Chef Powell vor US-Bankenausschuss des Repr. (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Cosmo (2,00 EUR) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9704 - USD/CHF: 0,8972 - Conf-Future: -5 BP auf 148,74 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,619 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,12 Prozent auf 12'037 Punkte - SLI (Dienstag): -0,11 Prozent auf 1'956 Punkte - SPI (Dienstag): -0,16 Prozent auf 16'033 Punkte - Dax (Dienstag): -1,28 Prozent auf 18'236 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,18 Prozent auf 7'509 Punkte

