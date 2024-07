- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 12'174,13 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,09 Prozent auf 39'721 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,18 Prozent auf 18'647 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,22 Prozent auf 42'344 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Barry Callebaut Q3: Volumenentwicklung -0,3 Prozent 9 Mte: Volumenentwicklung 0,4 Prozent (AWP-Konsens: +0,3 Prozent) Volumen 1710 Tsd t (AWP-Konsens: 1711 Tsd t) Umsatz 7319,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7268 Mio) 2023/24: Ziele bestätigt Kommen mit Umsetzung von BC Next Level gut voran Vorbörsliche Indikation -0,8 Prozent - DocMorris H1: Umsatz 530 Mio Fr. (AWP-Konsens: 539,2 Mio) Umsatz Deutschland 497,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 507,0 Mio) Umsatz Europa 32,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,9 Mio) 2024: Weiter Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent erwartet Weiter adj. EBITDA von 0 bis -35 Mio Fr. erwartet Vorbörsliche Indikation -1,8 Prozent - Flughafen Zürich: Passagierzahl Juni 2,81 Mio (+8 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen Juni entspricht 97 Prozent von 2019er-Niveau Kommerzumsatz Juni 57,0 Mio Fr. (+6,9 Prozent gg VJ) - Hypi Lenzburg H1: Geschäftserfolg 10,4 Mio Fr. (VJ 11,9 Mio) Reingewinn 9,1 Mio Fr. (VJ 10,3 Mio) 2024: Jahresergebnis dürfte unter 2023 zu liegen kommen - LLB: Andreas Gerber wird nicht Mitglied der Gruppenleitung Verzicht aus persönlichen Gründen und in gegenseitigem Einvernehmen - BLKB-Tochter Radicant: Kundengelder und Anzahl Kunden entwickeln sich positiv - Romande Energie holt sich mit grünem Darlehen 150 Millionen Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Leclanché: Lock-up-Gruppe um Pinnacle meldet Anteil von 112,538 Prozent - Meyer Burger: Israel Englander meldet Anteil von <3 Prozent/3,187 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Barry Callebaut: Conf. Call zu Umsatz 9 Mte (8.30 Uhr) - BC Jura: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Partners Group: AuM H1 (nachbörslich) Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2024 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte Juni 2024 (Montag) Ausland: - US: Verbraucherpreise 6/24 (14.30 Uhr) Realeinkommen 6/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9746 - USD/CHF: 0,8996 - Conf-Future: -12 BP auf 148,55 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,618 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,95 Prozent auf 12'151 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,72 Prozent auf 1'971 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,85 Prozent auf 16'169 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,94 Prozent auf 18'407 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,71 Prozent auf 7'574 Punkte

awp-robot/sw/