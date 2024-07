- SMI vorbörslich: -0,13 Prozent auf 12'239,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,08 Prozent auf 39'754 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,95 Prozent auf 18'283 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,37 Prozent auf 41'224 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2024: Weiterhin Kapitalzusagen von 20 bis 25 Mrd USD erwartet H1: AuM 149 Mrd USD (AWP-Konsens: 151 Mrd) Kapitalzusagen 11,1 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,8 Mrd) CEO: Werden hauptsächlich «natürliche» Konsolidierung sehen Investoren werden relevante Firmen auswählen vorbörsliche Indikation -2,1 Prozent - BCJ 2024: Halbjahreszahlen lassen sehr gutes Gesamtjahr erwarten H1: Reingewinn 10,32 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) Geschäftserfolg 19,86 Mio Fr. (VJ 16,4 Mio) Reingewinn 10,3 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) Geschäftserfolg 19,9 Mio Fr. (VJ 16,4 Mio) - Calida erhält bindende Offerte für LAFUMA MOBILIER Verkauf ist wichtiger Schritt im strategischen Reorganisationsprozess H1: Betriebsergebnis von 0 bis -1 Mio Fr. (VJ 2 Mio Fr.) erwartet erw. für fortgeführtes Geschäft H1-Umsatz von 111 Mio Fr. (-5 Prozent) erwartet Abschluss von Lafuma-Mobilier-Verkauf für drittes Quartal - Ems-Chemie H1: Umsatz 1087 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1127 Mio) EBITDA 318 Mio Fr. (AWP-Konsens: 316 Mio) EBIT 291 Mio Fr. (AWP-Konsens: 291 Mio) EBIT-Marge 26,8 Prozent (AWP-Konsens: 25,4 Prozent) Verkaufsoffensive bereits mit «ausgezeichneten» Resultaten 2024: Nettoumsatz neu leicht leicht unter Vorjahr erwartet Unverändert ein Betriebsergebnis (EBIT) leicht über Vorjahr Verkaufsmengen über Vorjahr erwartet Kaspar W. Kelterborn zur Wahl in den VR vorgeschlagen vorbörsliche Indikation -2,1 Prozent - Implenia erhält Auftrag für Bahnprojekt in Göteborg Auftragswert mehr als 100 Mio Franken - Naturenergie 2024: Erwarten EBIT von rund 180 Mio Euro H1: Konsolidierter EBIT von rund 103 Mio Euro erwartet - Pierer trennt sich von Finanzchef Viktor Sigl CEO Stefan Pierer übernimmt Aufgaben als CFO interimistisch - Dormakaba eröffnet neue Produktionsstätte in Montreal - Zehnder Group schliesst Übernahme des spanischen Mitbewerbers Siber ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SRF: Weko heisst Bucherer-Übernahme durch Rolex gut (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: H1 EXPORT +3,6 Prozent Y/Y VS JAN-MAY +2.7 Prozent Y/Y H1 TRADE SURPLUS +$435 BLN VS JAN-MAY +$337.2 BLN H1 EXPORTS +6.9 Prozent Y/Y IN YUAN TERM: CUSTOMS H1 IMPORTS +5.2 Prozent Y/Y IN YUAN TERM: CUSTOMS JUN IMPORTS -2.3 Prozent Y/Y VS MEDIAN +2.5 Prozent Y/Y: CUSTOMS JUN TRADE SURPLUS +$99.05 BLN VS MAY +$82.62 BLN JUN EXPORTS +8.6 Prozent Y/Y VS MEDIAN +8.0 Prozent Y/Y: CUSTOMS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Investis: Caceis SA meldet Anteil von 5 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: MK Ergebnis H1 (09.15 Uhr) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Richemont: Umsatz Q1 - Swiss Re Media Dialogue - DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2024 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte Juni 2024 (Montag) BFS: Parahotellerie im Q1 (Dienstag) Ausland: - US: Erzeugerpreise 6/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/24 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9741 - USD/CHF: 0,8962 - Conf-Future: +70 BP auf 149,15 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,631 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,86 Prozent auf 12'256 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,90 Prozent auf 1'988 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,77 Prozent auf 16'293 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,69 Prozent auf 18'535 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,58 Prozent auf 7'627 Punkte

awp-robot/sw/tv