- SMI vorbörslich: -0,30 Prozent auf 12'327,56 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,62 Prozent auf 40'001 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,63 Prozent auf 18'398 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Börse geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch 2024: Markt China dürfte für gesamte Luxusindustrie schwierig bleiben H1: Nettoumsatz 3445 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3719 Mio) Org. Wachstum -10,7 Prozent (AWP-Konsens: -2,7 Prozent) Reinergebnis 147 Mio Fr. (AWP-Konsens: 354 Mio) EBIT 204 Mio Fr. (AWP-Konsens: 489 Mio) EBIT-Marge 5,9 Prozent (AWP-Konsens: 13,1 Prozent) Reinergebnis Aktionäre 136 Mio Fr. (AWP-Konsens: 345 Mio) Stark negatives Betriebsergebnis im Produktionsbereich Bewusster Verzicht auf Entlassungen - alle Produktionen blieben offen Im Juni stieg die operative Marge wieder auf über 15 Prozent an Massiv gesunkene Nachfrage nach Luxusgütern in China In Japan und den USA wird im H2 weiteres starkes Wachstum erwartet erwartet für das zweite Halbjahr eine stark verbesserte Situation I vorbörsliche Indikation -7,2 Prozent - Roche erhält Swissmedic-Zulassung für Augenmittel Vabysmo in weit. Indikation - SGS verkauft Crop-Science-Geschäft nun doch nicht - Addex präsentiert positive Ergebnisse aus Hustenprogramms auf Fachkongress - Aryzta ernennt Michael Schai per 1.1.2025 zum neuen CEO - EFG: Fitch bestätigt Rating «A» und Ausblick «stabil» - Evolva erhält mehr Zeit für Bericht-Publikation - Youngtimers wird in C Capital AG umfirmiert - Hauptsitz bleibt in Schweiz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - IWB: 3500 Haushalte in Basel bis zu fünf Stunden ohne Strom - Fitch bestätigt Ratings von Banque Pictet - Bundespräsidentin Amherd verurteilt Attentatsversuch auf Trump PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB: SNB Bills mit Rendite von 1,171 Prozent für 28 Tage und 1,156 Prozent für 84 Tage Ausland: - CN: Q2 2024 REAL GDP +4,7 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5,0 Prozent Y/Y: NBS Q2 2024 REAL GDP +0,7 Prozent Q/Q VS MEDIAN +1,5 Prozent Q/Q: NBS Q2 2024 REAL GDP +0,7 Prozent Q/Q VS MEDIAN +1,5 Prozent Q/Q: NBS JUN INDUSTRIAL OUTPUT +5,3 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5,0 Prozent Y/Y: NBS JUN INDUSTRIAL OUTPUT +5,3 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5,0 Prozent Y/Y: NBS JUN INDUSTRIAL OUTPUT +5,3 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5,0 Prozent Y/Y: NBS JUN INDUSTRIAL OUTPUT +5,3 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5,0 Prozent Y/Y: NBS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,965 Prozent - Schweiter: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,988 Prozent - Youngtimers: Clive Ng meldet Anteil von 16,126 Prozent; Gauryliute Viktorija 23,221 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG: - FT: Greensill-Anleger fechten UBS-Offerte wegen fehlender Dokumente an - SoZ: Bundesrat, Finma und Nationalbank haben laut PUK zur CS-Übernahme versagt ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Richemont: Umsatz Q1 - Swiss Re Media Dialogue - DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2024 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte Juni 2024 (14.00 Uhr) - BFS: Parahotellerie im Q1 (Dienstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 5/24 (11.00 Uhr) - DE: Bundesbank Monatsbericht (12.00 Uhr) - US: Empire State Index 7/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9757 - USD/CHF: 0,8955 - Conf-Future: -5 BP auf 148,89 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,6 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,89 Prozent auf 12'365 Punkte - SLI (Freitag): +0,72 Prozent auf 2'003 Punkte - SPI (Freitag): +0,76 Prozent auf 16'416 Punkte - Dax (Freitag): +1,15 Prozent auf 18'748 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,99 Prozent auf 7'724 Punkte

awp-robot/sw/tv