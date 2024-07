- SMI vorbörslich: -0,04 Prozent auf 12'275,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,53 Prozent auf 40'212 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,40 Prozent auf 18'473 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,24 Prozent auf 41'289 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont Q1: Organisches Wachstum +1 Prozent (AWP-Konsens: -0,1 Prozent) Umsatz 5268 Mio EUR (AWP-Konsens: 5288 Mio) Umsatz Schmuck 3656 Mio Euro (AWP-Konsens: 3637 Mio) Umsatz Uhren 911 Mio Euro (AWP-Konsens: 986 Mio) Starke Schmuck-Umsätze haben Rückgang Uhren ausgeglichen Netto Cash-Position von 7,3 Mrd EUR (Ende 2023/24: 7,4 Mrd) Wachstum in allen Regionen ausser Asien China-Umsatz durch schwaches Konsumentenvertrauen belastet Sehen in den USA anhaltend gute Nachfrage Vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent - UBS: CS-IB-Leiter für Deutschland und Österreich verlässt Bank - DKSH H1: Umsatz 5441,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5457 Mio) Organisches Wachstum 3,3 Prozent (AWP-Konsens: 3,0 Prozent) Core EBIT 163,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 159,0 Mio) EBIT 160,6 Mio Fr. (VJ 158,5 Mio) Reingewinn 114,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,5 Mio) Free Cash Flow 160,8 Mio Fr. 2024: Ausblick bestätigt Capital Markets Day am 18. November in London Vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - ZGKB H1: Geschäftsertrag 154,2 Mio Fr. (VJ 151,7 Mio) Geschäftserfolg 70,4 Mio Fr. (VJ 73,2 Mio) Reingewinn 60,0 Mio Fr. (VJ 62,7 Mio) 2024: Geschäftserfolg leicht unter Rekordwert des Vorjahres erwartet Erwarten soliden Geschäftsgang im zweiten Semester 2024 Sabina Ann Balmer und Patrik Wettstein verlassen Bankrat per Mai 2025 - Arundel werden per 17. Oktober dekotiert - BKB: Bank Cler erhält Silvio Hutterli als neuen Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Pzena Investment Management LLC meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Richemont: Umsatz Q1 - DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf Call 09.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q2 (Webcast 14.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis H1 - Bossard: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - CPH: Ergebnis H1 - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 (Webcast 08.30 Uhr) - Rieter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie im Q1 (08.30 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2024 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen 7/24 (11.00 Uhr) - ZO: Handelsbilanz 5/24 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 6/24 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 6/24 (14.30 Uhr) Lagerbestände 5/24 (16.00 Uhr) NAHB-Index 7/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.7. bis HEUTE) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9744 - USD/CHF: 0,8952 - Conf-Future: Letzter gehandelter Kurs bei 149,15 Prozent - SNB: Kassazinssatz 0,578 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,69 Prozent auf 12'280 Punkte - SLI (Montag): -0,86 Prozent auf 1'985 Punkte - SPI (Montag): -0,76 Prozent auf 16'291 Punkte - Dax (Montag): -0,84 Prozent auf 18'591 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,07 Prozent auf 7'633 Punkte

awp-robot/sw/