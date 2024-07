- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 12'289,57 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,85 Prozent auf 40'954 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,20 Prozent auf 18'509 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,21 Prozent auf 41'187 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erzielt weiteren frühen Forschungserfolg im Kampf gegen Fettleibigkeit CT-996 erzielte nach 4 Wochen bedeutsame Gwichtsreduktion GS vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Swatch: Familie Hayek kauft nach Aktieneinbruch für mehr als 20 Mio Fr. - Accelleron H1: Umsatz von 505 Mio USD (+15 Prozent) 2024: Umsatz- und Rentabilitätsprognose erhöht Prognose Umsatzwachstum in LW neu +9-12 Prozent Operative EBITA-Marge von 25 Prozent erwartet Prognosen Cashflow, Verschuldung, Dividendenpolitik bestätigt Vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent - Feintool H1: Deutlicher Umsatz- und Ergebnisrückgang Umsatz -13,3 Prozent, währungsbereinigt -10,8 Prozent Markt für Elektroautos entwickelt sich schlechter als erwartet 2024: Erwarten für H2 keine wesentl. Verbesserung der Marktbedingungen Guidance für Geschäftsjahr 2024 ausgesetzt Kostensenkungsmassnahmen eingeleitet, überprüfen Produktionskap. - Rieter erhält Nachfolgeauftrag aus China Grösster Auftrag in der Geschichte von Rieter China Vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent - Kudelski ernennt David Chétrit zum CEO der Division Kudelski Security - Lalique-Mehrheitsaktionär Denz hält nach Ablauf der Übernahmefrist 57 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,034 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,01 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf Call 09.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q2 (Webcast 14.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis H1 - Bossard: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - CPH: Ergebnis H1 - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 (Webcast 08.30 Uhr) - Rieter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Freitag: - Schindler: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bystronic: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - HBM: Ergebnis Q1 - V-Zug: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2024 (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig - 11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 6/24 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 6/24 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 6/24 (15.15 Uhr) EIA-Ölbericht (16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist abgelaufen am 16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (geplant nach Übernahme) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9745 - USD/CHF: 0,8939 - Conf-Future: -9 BP auf 148,96 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,559 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,15 Prozent auf 12'261 Punkte - SLI (Dienstag): -0,07 Prozent auf 1'984 Punkte - SPI (Dienstag): -0,05 Prozent auf 16'283 Punkte - Dax (Dienstag): -0,39 Prozent auf 18'518 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,87 Prozent auf 7'580 Punkte

awp-robot/sw/