STIMMUNG - Zum Wochenschluss zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung am Schweizer Aktienmarkt ab. Händler verweisen auf die USA, wo am Vortag nach den Technologiewerten nun auch die Standardwerte unter Gewinnmitnahmen gelitten haben. Da am Berichtstag im Gegensatz zu den Vortagen kein Indexschwergewicht mehr mit Zahlen aufgewartet hat, die den Markt bewegen könnten, und auch keine wichtigen US-Konjunkturzahlen auf der Agenda stehen, dürften sich die Anleger vor dem Wochenende eher zurückhalten und Risiken minimieren. - SMI vorbörslich: +0,06 Prozent auf 12'254,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,29 Prozent auf 40'665 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,70 Prozent auf 17'871 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,07 Prozent auf 40'098 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler H1: Auftragseingang 5768 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5752 Mio) Umsatz 5593 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5611 Mio) EBIT-Marge adj. 11,4 Prozent (AWP-Konsens: 11,5 Prozent) EBIT 618 Mio Fr. (AWP-Konsens: 618 Mio) EBIT adj. 637 Mio Fr. (AWP-Konsens: 643 Mio) Reingewinn 494 Mio Fr. (AWP-Konsens: 484 Mio) Neuanlagengeschäft war rückläufig, vor allem in China Modernisierungsgeschäft und Servicegeschäft mit Wachstum. 2024: Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich (in LW) EBIT-Marge von 11 Prozent erwartet Restrukturierungskosten von 80 Mio Fr. PS vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - Bystronic H1: Auftragseingang 304,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 321 Mio) Umsatz 330,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 319,6 Mio) EBIT -23,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: -25,0 Mio) Reinergebnis -20,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -24,2 Mio) Zuversichtlich, wieder in ruhigere Gewässer zu kommen Weitere Massnahmen für Kosten-Optimierungs-Programm in Prüfung - Mikron H1: Auftragseingang 220,9 Mio Fr. (VJ 248,7 Mio) Umsatz 190,7 Mio Fr. (VJ 178,3 Mio) Betriebsergebnis 14,9 Mio Fr. (VJ 14,6 Mio) Konzernergebnis 14,6 Mio Fr. (VJ 13,9 Mio) 2024: Prognose für H2 bleibt schwierig Ergebnis im Bereich des Vorjahres erwartet - V-Zug H1: Nettoumsatz 284,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 281,2 Mio) EBIT 8,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,1 Mio) EBIT-Marge 3,1 Prozent (AWP-Konsens: 2,5 Prozent) Reinergebnis 8,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,2 Mio) 2024: erwarten Verbesserung zum Vorjahr erwarten in H2 mehr Umsatz und besseres Ergebnis als H2/2023 erwarten insgesamt mehr Umsatz und verbesserte Profitabilität - Edisun Power sieht grosses Interesse an Obligationenanleihe - HBM Healthcare startet mit Gewinn ins Geschäftsjahr 2024/25 - Lalique-Aktionär Denz hält nach Kaufangebot definitiv Anteil von 57 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: JUNE CORE CPI +2.6 Prozent Y/Y; MAY +2.5 Prozent - DE: ERZEUGERPREISE JUNI -1,6 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -1,6) ERZEUGERPREISE JUNI +0,2 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris meldet mehrere Beteiligungen - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Leclanché: Leclanché SA meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Schindler: Conf. Call zu Ergebnis Q2 (10.00 Uhr) - Bystronic: MK zu Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - V-Zug: MK zu Ergebnis H1 (10.30 Uhr) Montag: - Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q1 (Webcast 14.30 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (MK 14.00 Uhr, Zürich) - Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis H1 - Kühne+Nagel: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30/14.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich - Conf. Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitszeit im Jahr 2023 (Dienstag) Ausland: - EU: EZB Leistungsblanz 5/24 (10:00) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9682 - USD/CHF: 0,8895 - Conf-Future: -47 BP auf 148,86 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,551 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,70 Prozent auf 12'248 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,55 Prozent auf 1'974 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,58 Prozent auf 16'260 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,45 Prozent auf 18'355 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,09 Prozent auf 7'587 Punkte

