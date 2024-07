- SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 12'195,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,93 Prozent auf 40'288 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,81 Prozent auf 17'727 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,23 Prozent auf 39'570 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Belimo H1: Umsatz 473,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 464,3 Mio) EBIT 93,05 Mio Fr. (AWP-Konsens: 84,0 Mio) EBIT-Marge 19,6 Prozent (AWP-Konsens: 18,1 Prozent) Reinergebnis 77,18 Mio Fr. (AWP-Konsens: 67,9 Mio) EBIT 93,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 84,0 Mio) 2024: Umsatzwachstum in LW dürfte Zielkorridor leicht übertreffen hebt Ausblick für FY 2024 an vorbörsliche Indikation +3,7 Prozent - Kudelski: unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von Skidata an Assa Abloy Preis entspricht einem Unternehmenswert von Skidata von 340 Mio EUR Abschluss im dritten Quartal 2024 erwartet - Spexis kann Jahresabschlüsse 2023 nicht bis Ende Juli 2024 abschliessen CFO Martin Jakobovic wird Unternehmen per 1. August verlassen - Flughafen Zürich: Am Freitag mindestens 120 Flüge von/nach Zürich annulliert - Addex: Partner Janssen stellt Epilepsie-Programm nach Rückschlag ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - UBP H1: Reingewinn 138,1 Mio Fr. (VJ 110,8 Mio) Verwaltete Vermögen bei 150,8 Mrd Fr. (+10,8 Mrd) - Montana-Tech-Tochter Varta kündigt Restrukturierung an - Talenthouse meldet Konkurs an PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB: SNB Bills mit Rendite von 1,174 Prozent für 28 Tage und 0,939 Prozent für 336 Tage Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,003 Prozent/5,058 Prozent - Minoteries: Aevum Fondation de Prévoyance meldet Anteil von 3,08 Prozent PRESSE MONTAG - Geberit-CEO erwartet 2024 weiterhin schrumpfende Bauindustrie in Europa (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30/14.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 - Logitech: Ergebnis Q1 (Webcast 14.30 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (MK 14.00 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis H1 - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich - Conf. Call 18.30 Uhr) Mittwoch: - SGS: Ergebnis H1 (Conf. Call 07.30/10.00 Uhr) - Also: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) - R&S: Trading Update H1 - Medacta: Umsatz H1 (nachbörslich, nf. Call 25.7.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: CFNA-Index 6/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9670 - USD/CHF: 0,8884 - Conf-Future: nicht gehandelt (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,555 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,61 Prozent auf 12'173 Punkte - SLI (Freitag): -0,66 Prozent auf 1'961 Punkte - SPI (Freitag): -0,65 Prozent auf 16'154 Punkte - Dax (Freitag): -1,00 Prozent auf 18'172 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,48 Prozent auf 7'535 Punkte

awp-robot/sw/tv