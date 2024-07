- SMI vorbörslich: unver. auf 12'297 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,32 Prozent auf 40'415 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,58 Prozent auf 18'008 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,07 Prozent auf 39'627 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan H1: Umsatz 3737 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3720 Mio) Umsatz Riechstoffe 1826 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1827 Mio) Umsatz Aromen 1911 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1904 Mio) EBITDA 906 Mio Fr. (AWP-Konsens: 913 Mio) EBITDA-Marge 24,2 Prozent (AWP-Konsens: 24,6 Prozent) Organisches Wachstum 12,5 Prozent (AWP-Konsens: 11,4 Prozent) Reingewinn 588 Mio Fr. (AWP-Konsens: 562 Mio) bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-5 Prozent und FCF mind. 12 Prozent ernennt Stewart Harris per 1. August zum Finanzchef vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Julius Bär ernennt Stefan Bollinger zum neuen CEO Bollinger tritt seine Aufgabe spätestens am 1. Februar 2025 an Bollinger derzeit Co-Head Private Wealth Management EMEA bei GS vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Kühne+Nagel Q2: Reinergebnis 298 Mio Fr. (AWP-Konsens: 296 Mio) Nettoumsatz 6046 Mio Fr. (VJ 5973 Mio) Bruttogewinn 2197 Mio Fr. (VJ 2255 Mio) EBITDA 609 Mio Fr. (VJ 715 Mio) EBIT 402 Mio Fr. (AWP-Konsens: 388 Mio) Konversionsmarge 18,3 Prozent (VJ 23,2 Prozent) Einmalige Restrukturierungskosten von 17 Mio Fr. verbucht Positiver Einfluss durch Belebung der Nachfrage in Luftfracht Weitere Effizienzgewinne im H2 erwartet Sind gut für erwartete höhere Nachfrage im H2 aufgestellt Starkes Wachstum im H1 bei kombinierten Sea-Air-Angeboten Straffung der Organisation führt zu grösserer Kundennähe vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Lindt & Sprüngli 2024: Margensteigerung am oberen Ende von 20-40 BP erwartet Erwarten org. Umsatzwachstum von 6-8 Prozent H1: Org. Wachstum 7,0 Prozent (AWP-Konsens: 6,6 Prozent) Umsatz 2,16 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,165 Mrd) EBIT 292,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 253 Mio) EBIT-Marge 13,5 Prozent (AWP-Konsens: 11,7 Prozent) Reingewinn 218,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 180 Mio) Mittel- bis langfristige Ziele bestätigt (org.W. +6-8 Prozent) weitere Preissteigerungen wegen hohem Kakaopreis erforderlich Lanciert neues Aktienrückkaufprogramm bis 2026 von 500 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation PS +2,1 Prozent - Logitech Q1: Umsatz 1088,2 Mio USD (AWP-Konsens: 1015,1 Mio) EBIT GAAP 153,5 Mio USD (AWP-Konsens: 110,7 Mio) EBIT non-GAAP 182,4 Mio USD (AWP-Konsens: 144,4 Mio) Reingewinn GAAP 141,8 Mio USD (AWP-Konsens: 99 Mio) Reingewinn non-GAAP 174,6 Mio USD (VJ 103,4 Mio) Bruttomarge (non-GAAP) 43,3 Prozent (AWP-Konsens: 39,9 Prozent) Starkes Q1 dank besserer Nachfrage + strateg. Bestandsmanagement 2024/25: neu Umsatzplus von 1-3 Prozent erwartet (zuvor 0-2 Prozent) neu EBIT (Non-GAAP) 700 - 730 Mio USD erwartet vorbörsliche Indikation +7,1 Prozent - Logitech muss Borel-Kandidat für das VR-Präsidium aufstellen - Avolta erweitert und erneuert Duty Free-Vertrag am Flughafen Perth bis 2031 - Dätwyler 2024: Umsatzprognose wird leicht gesenkt Neu Umsatz im Bereich des Vorjahres erwartet Weiter Verbesserung der EBIT-Marge gg VJ (10,5 Prozent) erwartet H1: Umsatz 572,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 588,3 Mio) EBIT 67,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 67,0 Mio) EBIT-Marge 11,8 Prozent (AWP-Konsens: 11,4 Prozent) Reinergebnis 38,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 42,7 Mio) Schwache Nachfrage bei Healthcare dürfte im H2 anhalten Weiter positiver Geschäftsgang bei BUs Mobility und Food & Bev. erw steigert operative Marge bei sinkendem Umsatz (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -1,7 Prozent - Galenica baut Beteiligung an Redcare Pharmacy auf 10 Prozent aus Weitere Erhöhung der Beteiligung ist nicht geplant Können künftig von steuerfreien Dividendenerträgen profitieren - WKB H1: Reingewinn 66,05 Mio Fr. (VJ 65,7 Mio) Geschäftsertrag 147,37 Mio Fr. (VJ 143,0 Mio) Geschäftserfolg 75,17 Mio Fr. (VJ 74,1 Mio) 2024: Ergebnisse auf Niveau des Vorjahres erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Minoteries: Remy Bersier meldet Anteil von 3,395 Prozent - Jungfraubahn: Securitas senkt Anteil auf <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Givaudan: Conf. Call H1 (11.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Logitech: Webcast Q1 (14.30 Uhr) - Dätwyler: MK H1 (14.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich) Mittwoch: - SGS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bobst: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) - R&S: Trading Update H1 - Also: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 25.7.) Donnerstag: - Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Nestlé: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Calida: Ergebnis H1 - Idorsia: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis H1 - StarragTornos: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Galderma: Ergebnis H1 (Webcast 12.30 Uhr) - Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Medacta: Conf. Call zu Umsatz H1 (10.00 Uhr)( WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/24 (14.30 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 7/24 (16:00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 6/24 (16:00 Uhr) - ZO: Verbrauchervertrauen 7/24 (vorläufig) (16:00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Conf-Future: +9 BP auf 148,76 Prozent (Montag) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9685 - USD/CHF: 0,8897 - Conf-Future: +9 BP auf 148,76 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,576 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,01 Prozent auf 12'297 Punkte - SLI (Montag): +1,02 Prozent auf 1'981 Punkte - SPI (Montag): +1,06 Prozent auf 16'326 Punkte - Dax (Montag): +1,29 Prozent auf 18'407 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,47 Prozent auf 7'622 Punkte

