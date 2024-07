- SMI vorbörslich: -0,46 Prozent auf 12'222,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,14 Prozent auf 40'358 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,06 Prozent auf 17'997 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,04 Prozent auf 39'183 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS H1: Umsatz 3335 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3289 Mio) Adj. EBIT 471 Mio Fr. (AWP-Konsens: 458 Mio) Adj. EBIT-Marge 14,1 Prozent (AWP-Konsens: 13,8 Prozent) Reingewinn n.M. 267 Mio Fr. (AWP-Konsens: 264 Mio) Org. Wachstum 8,0 Prozent (AWP-Konsens: 6,8 Prozent) Kosteneinsparplan mit ersten Resultaten 2024: Verbesserung des adj. EBIT-Marge vorgesehen Organisches Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich Mittelfristziele 2027 werden bestätigt CEO an Call: China und USA bleiben Key Markets, sind gewachsen im H1 werden weitere Übernahmen auf ergänzende Bereiche fokussieren werden Crop Science vorerst behalten und weiterentwickeln vorbörsliche Indikation +3,3 Prozent - Also H1: Nettoumsatz 4279 Mio EUR (AWP-Konsens: 4840,3 Mio) EBITDA 94 Mio EUR (AWP-Konsens: 107,4 Mio) Reinergebnis 41,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 59,8 Mio) 2024: EBITDA-Ziel von 265 bis 305 Mio Euro bestätigt Kurzfristiges ROCE-Ziel von grösser 25 Prozent bestätigt Mittelfristziel für EBITDA von 350 und 450 Mio Euro - Cembra H1: Reingewinn 78,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,8 Mio) Betriebsertrag 268,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262,3 Mio) Geschäftsaufwand 135,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 130,4 Mio) Nettoforderungen 6817 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6736 Mio) Ausblick für Geschäftsjahr 2024 und mittelfristige Ziele bestätigt H2: Personalaufwand sinkt wg. Organisationsstraffung voraussichtlich Money Bank steigert im Halbjahr Ertrag und Gewinn (HEADLINE) - Cicor H1: Umsatz 231,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 230,0 Mio) EBIT 15,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,5 Mio) Konzernergebnis 11,9 Mio Fr. (VJ 7,7 Mio) Auftragseingang 201,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 226,5 Mio) 2024: Umsatzprognose neu 470-510 Mio Fr. (alt: 460-500 Mio) EBITDA von 50-60 Mio Fr. (bisher: EBITDA-Marge 10-13 Prozent) - Cosmo H1: Umsatz 136,2 Mio EUR (VJ 43,7 Mio) Betriebsergebnis 87,0 Mio EUR (VJ 7,1 Mio) Konzernergebnis 76,1 Mio EUR (VJ 1,5 Mio) 2024: Ausblick bestätigt Betriebsgewinn von 159-169 Mio EUR erwartet vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - EFG H1: Reingewinn 162,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 160,0 Mio) Neugeldzufluss 5,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,8 Mrd) AuM 159.,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 159,3 Mrd) Betriebsertrag 743,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 735,2 Mio) Im ersten Halbjahr sind 42 neue Kundenberater dazugestossen Kaufen bis zu 6 Mio Aktien bis 31.6.2025 zurück für Mitarbeiterpläne Auf Kurs für Kosteneinsparungen von 60 Mio Fr. bis 2025 CEO an Call: Haben bereits ein Jahr Vorsprung im strategischen Zyklus Neugeeldzuflüsse geographisch gut verteilt Sind interessiert an Übernahmen - umfangreiches Überschusskapital Aktivitäten um Jobwechsel Kundenberater haben sich normalisiert Kunden sind wieder eher bereit, Kredite aufzunehmen vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - Leclanché unterzeichnet einen Rahmenvertrag mit Pinnacle Ziel des Vertrags ist Sicherung der Expansionsfinanzierung Vertrag vorbehaltlich Abschluss Due Diligence Pinnacle schiesst 360 Mio Fr. in gemeinsames Joint-Venture ein Pinnacle wird danach Anteil von circa 40 Prozent an Leclanché halten Pinnacle erhält Option für weitere 30 Prozent an Leclanché - R&S H1: Umsatz 109,9 Mio Fr. (VJ 95,4 Mio) Auftragseingang 141,0 Mio Fr. (VJ 119,3 Mio) Auftragsbestand 218,2 Mio Fr. Produktionsstart neuer Anlagen in Polen verschoben auf Oktober 2024 2024: Umsatzwachstum über 12 Prozent - EBIT-Marge bei rund 20 Prozent Steueraufwand fällt leicht höher aus als erwartet - Temenos Q2: Umsatz 248,4 Mio USD (AWP-Konsens: 254,9 Mio) Umsatz Lizenzen Software 101,9 Mio USD (AWP-Konsens: 108,5 Mio) Umsatz Maintenance 115,0 Mio USD (AWP-Konsens: 113,0 Mio) Umsatz Services 31,5 Mio USD (AWP-Konsens: 32,9 Mio) EBIT adj. 90,4 Mio USD (AWP-Konsens: 86,0 Mio) EBIT-Marge adj. 36,4 Prozent (AWP-Konsens: 33,5 Prozent) EPS adj. 0,94 USD (AWP-Konsens: 0,87 USD) 2024: Software-Lizenzeinnahmen Wachstum 3-6 Prozent erwartet (zuvor: 7-10 Prozent) Guidance für Gewinn/Aktie und EBIT-Anstieg unverändert Rechnen mit Rückkehr zu Wachstum, De-Risking im H2 Capital Markets Day am 12. November 2024 Strategischer Plan und neue Mittelfristziele am Investorentag Haben alle im Q1 verspäteten Deals im Q2 unterzeichnet Verspätete Verkaufsprozessen wg. Hindenburg hatte Einfluss auf Q2 Verschiedene neue Management-Ernennung in den USA CEO: Es ist klar, dass es Bereiche gibt, wo wir uns verbessern müssen 101 Go-Lives von Kunden im Q2 nach 62 im Q1 Unverzichtbares neues Kapitel: Überprüfung von Kultur/Führung CFO: Verkaufsumfeld blieb stabil, Rückkehr zu Wachstum im Q3 erwartet Rechnungen für die externe Untersuchung werden im Q3 beglichen EBIT-Prognose ist konservativ, haben Raum für Investitionen Vertragsabschlussquote hat sich normalisiert Haben keine Deals verloren, aber 2 Monate an Zeit vorbörsliche Indikation -2,5 Prozent - Bossard übernimmt Aero Negoce International - Umsatz 25 Mio EUR - Investis baut Immobilienportfolio mit neuen Liegenschaften aus - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bobst macht mehr Umsatz aber deutlich weniger Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR AUGUST -18,4 PKT (PROGNOSE -21,0); GG -21,6 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,998 Prozent/5,061 Prozent - Minoteries: Paul Zingg meldet Anteil von <3 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 21,258 Prozent PRESSE MITTWOCH - NestLé: Staatsfonds von Abu Dhabi erwägt Einstieg in Glace-Geschäf (Bloomberg) - Nestlé im französischen Épinal im Visier von Ermittlungen (AFP) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - SGS: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Also: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Cembra: Conf. Call Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Cicor: Conf. Call Ergebnis H1 (15.00 Uhr) - Cosmo: Conf. Call Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - EFG International: MK Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Medacta: Umsatz H1 (19.00 Uhr / Conf. Call 25.7.) Donnerstag: - Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Nestlé: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Calida: Ergebnis H1 - Idorsia: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis H1 - StarragTornos: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Galderma: Ergebnis H1 (Webcast 12.30 Uhr) - Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Medacta: Conf. Call zu Umsatz H1 (10.00 Uhr) Freitag: - Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - APG SGA: Ergebnis H1 - BB Biotech: Ergebnis Q2 - Forbo: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) - Lem: Ergebnis Q1 - Orell Füssli: Ergebnis H1 - Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Zehnder: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - DE: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentl.) (09.30 Uhr) - ZO: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentl.) (10.00 Uhr) - GB: S&P Global Verarb. Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentl.) (10.30 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 6/24 (vorläufig) (14.30 Uhr) S&P Global Verarb. Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentl.) (15.45 Uhr) Neubauverkäufe 6/24 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9667 - USD/CHF: 0,8911 - Conf-Future: -1 BP auf 148,85 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,552 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,15 Prozent auf 12'279 Punkte - SLI (Dienstag): +0,03 Prozent auf 1'981 Punkte - SPI (Dienstag): -0,15 Prozent auf 16'302 Punkte - Dax (Dienstag): +0,82 Prozent auf 18'558 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,85 Prozent auf 7'599 Punkte

