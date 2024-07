- SMI vorbörslich: -0,07 Prozent auf 12'097,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,20 Prozent auf 39'935 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,93 Prozent auf 17'182 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,20 Prozent auf 37'794 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim H1: Umsatz 12'813 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'977 Mio) Adj. EBIT-Marge 17,2 Prozent (AWP-Konsens: 16,6 Prozent) Konzerngewinn 1218 Mio Fr. (VJ 1261 Mio) Adj. EBIT 2210 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2135 Mio) Q2: Organisches Umsatzwachstum -0,6 Prozent Fortschritte auf Weg zur Börsenkotierung des Nordamerika-Geschäfts 2024: Anstieg der wiederkehrenden EBIT-Marge auf 18,5 Prozent erwartet Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich erwartet Weiterhin Free Cashflow von über 3 Mrd Fr. erwartet vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - AMS Osram Q2: EBIT adj. 56 Mio EUR (AWP-Konsens: 41,8 Mio) EBIT-Marge adj. 6,8 Prozent (AWP-Konsens: 4,9 Prozent) Bruttomarge adj. 29,7 Prozent (AWP-Konsens: 27,9 Prozent) Umsatz 819 Mio EUR (AWP-Konsens: 827,7 Mio) Reinergebnis adj. -1 Mio EUR (VJ 31 Mio) Q3: Umsatz von 830 bis 930 Mio Euro erwartet EBITDA-Marge von 17 Prozent bis 20 Prozent erwartet Umsetzung Re-establish-the-Base-Programms kommt gut voran Bisher ca. 60 Mio EUR an Einsparungen wirksam Auf Kurs für 75 Mio Einsparungen bis Ende Geschäftsjahr 2024: Positiver freier Cashflow vor Nettozinszahlungen angestrebt vorbörsliche Indikation +7,6 Prozent - APG H1: Umsatz 150,5, Mio Fr. (VJ 148,8 Mio) EBIT 14,2 Mio Fr. (VJ 12,8 Mio) Nettoergebnis 11,9 Mio Fr. (VJ 10,5 Mio) 2024: Weiterhin wie gewohnt kleine konkrete Guidance - BB Biotech Q2: Reinergebnis von -87 Mio Fr. (VJ -13 Mio) Daniel Koller tritt als Leiter Investment Team zurück Christian Koch übernimmt Leitung Investment Team ab 2025 2024: Zahlreiche Faktoren dürften im H2 Biotechs beeinflussen - Forbo H1: Umsatz 570.3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 586,9 Mio) Umsatz Movement Systems 181,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 190,1 Mio) Umsatz Flooring Systems 389,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 399,2 Mio) Reingewinn 48,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,1 Mio) EBIT 61,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,7 Mio) EBIT-Marge 10,8 Prozent (AWP-Konsens: 11,9 Prozent) 2024: Ausblick bestätigt Kommende Monate werden weiter fordernd sein bestätigt nach anspruchsvollem ersten Semester Jahresausblick (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -4,7 Prozent - Lem Q1: Umsatz 81 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,5 Mio) Auftragseingang 65,1 Mio Fr. (VJ 81,0 Mio) EBIT 7,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,2 Mio) EBIT-Marge 9,3 Prozent (AWP-Konsens: 18,5 Prozent) Reingewinn 4,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,6 Mio) Q2: Geschäftsaktivitäten auf ähnlichem Niveau wie Q1 erwartet Anziehende Umsätze im zweiten Halbjahr erwartet Eingeleitete Massnahmen zeigen erste Erfolge Stimmung in den Endmärkten hat sich noch nicht verbessert Sequentielle Steigerung des Bestellungseingangs macht Mut Gründe für Margendruck Unterauslastung wg tieferem Umsatz, Produktemix - Orell Füssli H1: EBIT 4,6 Mio Fr. (VJ 5,4 Mio) Umsatz 107,1 Mio Fr. (VJ 105,0 Mio) EBIT-Marge 4,3 Prozent (VJ 5,2 Prozent) Reingewinn 1,8 Mio Fr. (VJ 5,0 Mio) 2024: Weiter leicht tiefere EBIT-Marge als 2023 erwartet Umsatzwachstum im mittleren/oberen einstelligen Bereich Spürbare Belebung der Umsatzentwicklung in H2 erwartet Buchhandel baut Filialnetz aus und gewinnt Marktanteile - Sulzer H1: Operative EBITA-Marge 11,4 Prozent (AWP-Konsens: 11,6 Prozent) Auftragseingang 2078,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1971 Mio) Umsatz 1699 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1693 Mio) Operativer EBITA 193,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 197,7 Mio) Reinergebnis 117,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 131,9 Mio) Prognose spiegelt Vertrauen in eigene Stärken 2024: Wachstum des Bestellungseingangs von 9 bis 12 Prozent erwartet Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent erwartet - Vontobel H1: Reingewinn 130,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 121,3 Mio) Nettoneugeld 2,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,4 Mrd) AuM 225,9 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 226,4 Mrd) Betriebsertrag 727,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 671,5 Mio) Auf Kurs für Kostensenkungen von 100 Mio bis Ende 2026 CFO: Integration Digital Investing in Private Clients abgeschlossen Kostenprogramm vor allem mit natürlichen Abgängen umsetzen Erwarten mehr Zuflüsse in AM sobald sich Märkte wieder erholen Sind vor allem interessiert an komplementären Akquisitionen - Zehnder H1: Umsatz 344,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 348,7 Mio) EBIT 12,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 10,5 Mio) EBIT-Marge 3,6 Prozent (AWP-Konsens: 3,0 Prozent) Reingewinn 7,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 7,0 Mio) 2024: Umsatz von 670-700 Mio EUR erwartet, adj. EBIT-Marge 6-7 Prozent - Stadler Rail: Fredi Schödler in Verwaltungsrat der Signalsparte gewählt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Genfer Justiz weist Klage von Hermès-Erbe ab - Stoxx schmeisst Montana-Tech-Tochter Varta aus Indizes (HEADLINE) - SIX Group H1: Betriebsertrag 790,9 Mio Fr. (VJ 771,1 Mio) Reingewinn 117,5 Mio Fr. (VJ 105,1 Mio) CEO: Auf Kurs, Umsatz-Mittelfristziel von über +3 Prozent p.a. zu erreichen - Sunrise Q2: Umsatz 737,5 Mio Fr. (+0,5 Prozent) Q2: Segmentbereinigtes EBITDA 260,3 Mio Fr. (+0,9 Prozent) IPO-Vorbereitungen im Plan; Kapitalmarkttag am 9. September 2024: Guidance bestätigt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: July Tokyo core CPI +2,2 Prozent y/y; June +2,1 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,034 Prozent - Relief: Armistice Capital Master Fund Ltd. meldet Anteil von 14,999 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,01 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Forbo: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) - Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Zehnder: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) Montag: - Naturenergie: Ergebnis H1 - GV: CI Com Dienstag: - Sika: Ergebnis H1 - Avolta: Ergebnis H1 (Webcast 14.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis H1 - SIG Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Glencore: Produktionsbericht H1 - GV: Carlo Gavazzi WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juli (Dienstag) Ausland: - FR: Konsumentenvertrauen 7/24 (08.45 Uhr) - IT: Konsumentenvertrauen 7/24 (10.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 6/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/24 (endgültig, 16.00 Uhr) - BR: Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankpräsidenten (bis 26.7.) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9563 - USD/CHF: 0,8813 - Conf-Future: +25 BP auf 149,40 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,529 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,80 Prozent auf 12'106 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,50 Prozent auf 1'962 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,80 Prozent auf 16'084 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,48 Prozent auf 18'299 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,26 Prozent auf 7'427 Punkte

awp-robot/sw/tv