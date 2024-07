- SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 12'275,42 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,64 Prozent auf 40'589 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,03 Prozent auf 17'358 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,54 Prozent auf 38'622 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche schliesst Übernahme von der LumiraDx-Techologie ab - Naturenergie H1: Reinergebnis 77,7 Mio Euro (VJ 68,7 Mio) EBIT 102,7 Mio EUR (VJ 81,2 Mio) adj. EBIT 89,7 Mio EUR (VJ 77,3 Mio) Betriebsertrag 868,6 Mio Euro (VJ 972,5 Mio) 2024: Weiter EBIT von rund 180 Mio Euro erwartet Michel Schwery übernimmt als CEO von Jörg Reichert per 11. Okt. - DKSH erhält Auftrag von Ortoalresa aus Spanien - Leonteq-CEO: Haben keine Eile bei der Suche nach einem Nachfolger (Inti FuW) - SHL Telemedicine ernennt David Arnon zum CEO - Spexis: Definitive Nachlassstundung gewährt bis zum 25. November 2024 - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Curatis: Bruce Pollock meldet Anteil von 9,421 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: CI Com Dienstag: - Sika: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - SIG Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Avolta: Ergebnis H1 (Webcast 14.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Webcast 15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juli (Dienstag) - SNB: Ergebnis H1 (Mittwoch) - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 7/24 (16.30 Uhr) - SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9591 - USD/CHF: 0,8833 - Conf-Future: -7 BP auf 149,33 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,535 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,12 Prozent auf 12'241 Punkte - SLI (Freitag): +1,23 Prozent auf 1'986 Punkte - SPI (Freitag): +1,01 Prozent auf 16'247 Punkte - Dax (Freitag): +0,65 Prozent auf 18'418 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,05 Prozent auf 7'518 Punkte

