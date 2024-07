- SMI vorbörslich: +0,39 Prozent auf 12'261,98 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,12 Prozent auf 40'540 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,07 Prozent auf 17'370 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,06 Prozent auf 38'444 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält für Scemblix-Behandlung von FDA «Priority-Review»-Status - Roche: EU genehmigt Vabysmo gegen retinalen Venenverschluss (RVO) - SIG H1: Reingewinn 120,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 121,3 Mio) H1: Umsatz 1573 Mio Euro (AWP-Konsens: 1543 Mio) Adj. EBITDA 369,5 Mio Euro (AWP-Konsens: 355,7 Mio) Adj. EBITDA-Marge 23,5 Prozent (AWP-Konsens: 23,1 Prozent) Kartonpackungen stark gewachsen, Bag-in-Box unter Erwartungen 2024: Guidance für Umsatzwachstum neu 4 Prozent (bisher unteres Ende 4-6 Prozent) Adj. EBITDA-Marge am unteren Ende von 24-25 Prozent (bisher u.H. 25-26 Prozent) Nettoinvestitionen untere Hälfte von 7-9 Prozent des Umsatzes erwartet Dividendenausschüttungsquote weiter 50-60 Prozent des ber. Nettogewinns Mittelfristige Guidance bestätigt vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - Sika H1: Umsatz 5834,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5774 Mio) EBITDA 1092,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1073 Mio) EBITDA-Marge 18,7 Prozent (VJ 16,5 Prozent) EBIT 822,2 Mio Fr. (VJ 660,4 Mio) Reingewinn 577,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 564,9 Mio) Materialmarge steigt deutlich auf 55,1 Prozent (VJ 52,7 Prozent) 2024: Umsatzwachstum in LW von 6-9 Prozent erwartet Überproportionale EBIT-Steigerung erwartet 2028: Bestätigen strateg. Ziele für nachhaltiges, profitables Wachstum vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent - Aevis H1: Umsatz von mehr als 450 Mio Fr. Konsolidierter EBITDA zwischen 40 und 45 Mio Fr. erwartet Kostenoptimierung trägt mit 6 Mio Fr. zu Margenverbesserung bei - Avolta H1: Umsatz 6343 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6303 Mio) Core EBITDA 568 Mio Fr. (AWP-Konsens: 573 Mio) Core EBITDA-Marge 9,0 Prozent (AWP-Konsens: 9,0 Prozent) Equity FCF 214 Mio Fr. (AWP-Konsens: 181 Mio) Reinergebnis 253,2 Mio Fr. (VJ 194,5 Mio) 2024: Weiter negativer Wärhungseffekt von 2-3 Prozent erwartet Org. Wachstum + Core-EBITDA am oberen Ende der Mittelfristziele Mittelfristg weiter währungsbereinigtes Umsatzplus von 5-7 Prozent p.a. erw. Mittelfristig weiter +20-40 BP p.a. bei Kern-EBITDA-Marge anvisiert - Clariant H1: Reingewinn 176 Mio Fr. (AWP-Konsens: 133 Mio) Q1: Verkaufspreise -3 Prozent - Volumen stabil Q2: EBITDA 166 Mio Fr. (AWP-Konsens: 171 Mio) EBITDA-Marge 15,7 Prozent (AWP-Konsens: 16,2 Prozent) Adj. EBITDA 164 Mio Fr. (AWP-Konsens: 173 Mio) Umsatz 1056 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1054 Mio) Adj. EBITDA-Marge 15,5 Prozent (AWP-Konsens: 16,5 Prozent) Mittelfristziele werden bestätigt Integration von Lucas Meyer Cosmetics ist auf gutem Weg Ziel für 2025 wird bekräftigt - EBITDA-Marge 17-18 Prozent CEO: Resultat im Q2 ist angesichts des schwierigen Umfelds solid Lucas Meyer Cosm. wird 2024 Umatz von rund 75 Mio CHF bringen Rohmaterialpr. Q3 leicht höher als zuletzt erw., aber unter VJ Situation mit Energiekosten dank Gaspreisen in Europa entspannt Frachtkosten wg Situation Roten Meer weiter auf erhöhtem Level Preisdruck nimmt dank tieferer Rohmaterialkosten ab Haben nur Teil der tieferen Rohmaterialpreise weitergegeben Haben starke Preisposition, da meiste Produkte kundenspezifisch 2024: Bisheriger Ausblick für Profitabilität wird erhöht Verbesserung der EBITDA-Marge neu auf ca. 16 Prozent erwartet Umsatzwachstum in LW flach-tief 1.-st. Bereich erwartet - Kardex H1: Auftragseingang 382,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 335,4 Mio) Umsatz 369,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 339,6 Mio) Umsatz Mlog/AS 104,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 81,7 Mio) Umsatz Remstar 265,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 258,6 Mio) EBIT 48,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 43,4 Mio) Reingewinn 38,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 31,9 Mio) Im Rahmen der mittelfristigen Guidance EBIT-Marge von 10-14 Prozent erwartet - Ci-Com-Verwaltungsrat zieht Antrag auf Entlastung zurück - DKSH erhält Auftrag von Monde Nissin Australia - Galderma erhält EU-Zulassung für Relfydess zur Glättung von Runzeln und Falten - Lalique stellt Gesuch zur Dekotierung der Aktien - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore H1: Kupferproduktion -5 Prozent auf 462'600 Tonnen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - FR: BIP Q2 +0,3 Prozent GG VQ (PROGNOSE +0,2) - 1. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Rieter: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,021 Prozent PRESSE DIENSTAG - KKR bleibt vorerst bei Automatenbetreiber Selecta investiert (FuW) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sika: Conf. Call H1 (15.00 Uhr) - SIG Group: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Avolta: Webcast Ergebnis H1 (14.30 Uhr) - Kardex: Conf. Call Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - Clariant: Conf. Call Ergebnis H1 (15.00 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Webcast 15.00 Uhr) Donnerstag: - Nationalfeiertag - Eingeschränkter AWP-Dienst Freitag: - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juli (09.00 Uhr) - SNB: Ergebnis H1 (Mittwoch) - UBS-CFA Index (Mittwoch) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2024 (Freitag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (Freitag) Ausland: - DE: BIP Q2 2024; 1. Veröffentlichung (10.00 Uhr) - EU: BIP Q2 2024; 1. Veröffentlichung (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise Juli 2024; vorläufig (14.00 Uhr) - US: FHFA Hauspreisindex Mai 2024 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen Juli 2024 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9598 - USD/CHF: 0,8868 - Conf-Future: +69 BP auf 150,02 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,484 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,22 Prozent auf 12'215 Punkte - SLI (Montag): -0,27 Prozent auf 1'981 Punkte - SPI (Montag): -0,20 Prozent auf 16'215 Punkte - Dax (Montag): -0,53 Prozent auf 18'321 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,23 Prozent auf 7'444 Punkte

