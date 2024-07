- SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 12'316,09 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,50 Prozent auf 40'743 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,28 Prozent auf 17'147 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,26 Prozent auf 39'012 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom H1: EBITDA 2279 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2271 Mio) EBIT 1088 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1089 Mio) Reingewinn 836 Mio Fr. (AWP-Konsens: 844 Mio) Umsatz 5454 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5418 Mio) 2024: Alle Ziele bestätigt Investitionsziel von rund 2,3 Mrd Fr. bestätigt EBITDA-Ziel von rund 4,5 - 4,6 Mrd Fr. bestätigt Umsatzziel von rund 11,0 Mrd Fr. bestätigt Dividendenziel von 22 Fr. Franken pro Aktie bestätigt Rund 400'000 Glasfaseranschlüsse müssen noch umgebaut werden Verkauf von Anteil an Fibercop bringt 189 Mio Euro Gewinn im Q2 189-Mio-Gewinn aus Fibercop-Anteil im Q2 im Eigenkapital erfasst Mark Düsener per 1.9. neuer IT, Netz- und Infrastruktur-Chef IT, Netz- und Infrastruktur-Chef Gerd Niehage verlässt Swisscom Fastweb-Chef Renna wird CEO von kombinierter Fastweb und Vodafone I Weko genehmigt Kauf von Vodafone Italia ohne Auflagen vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Bei Swiss Re löst Anders Malmström im April 2025 John Dacey als Finanzchef ab - Lindt&Sprüngli-Aktienrückkauf über 500 Mio Fr. startet am 2. August - Comet H1: Umsatz 189,32 Mio Fr. (AWP-Konsens: 186,0 Mio) EBITDA 13 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,8 Mio) Reingewinn 4,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,4 Mio) EBITDA-Marge 6,9 Prozent (AWP-Konsens: 10,6 Prozent) Halbleiterindustrie gewinnt an Fahrt - Beschleunigung in H2 Sind für aktuellen Aufschwung gerüstet Langfristige Wachstumsaussichten weiter positiv und intakt 2024: Weiterhin Umsatz von 440-480 Mio Fr. erwartet Weiterhin EBITDA-Marge von 15-17 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -2,2 Prozent - Inficon Q2: Umsatz 167,0 Mio USD (AWP-Konsens: 166,1 Mio) EBIT 33,7 Mio USD (AWP-Konsens: 33,2 Mio) EBIT-Marge 20,2 (AWP-Konsens: 20,0 Prozent) Reingewinn 26,5 Mio USD (AWP-Konsens: 25,8 Mio) Auftragseingang verbessert, mehr Umsatz im H2 erwartet 2024: Guidance angepasst, Umsatz 660-690 Mio USD (bisher 650-700 Mio) Weiterhin EBIT-Marge von rund 20 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Cosmo: FDA erteilt 510(k)-Genehmigung für nächste Genration GI Genius vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Santhera ernennt Oliver P. Kronenberg zum Chief Legal Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Edelweiss einigt sich mit Pilotengewerkschaft auf neuen GAV PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - SNB H1: Ergebnis 56,8 Mrd Fr. (Q1: 58,8 Mrd) Ergebnis auf Fremdwährungspositionen 49,3 Mrd Fr. (Q1: 52,4 Mrd) Ergebnis auf Frankenpositionen -4,49 Mrd Fr. (Q1: -2,4 Mrd) Ergebnis auf Goldbestand 12,2 Mrd Fr. (Q1: 8,9 Mrd) Q2: Ergebnis -2,0 Mrd Fr. (Q1 +58,8 Mrd) - Ausland: - DE: Einfuhrpreise Juni +0,4 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,1) Juni +0,7 Prozent gg Vorjahr (Prognose +0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swisscom: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Comet: Conf. Call Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Inficon: Webcast Ergebnis Q2 (15.00 Uhr) Donnerstag: - Nationalfeiertag - Eingeschränkter AWP-Dienst Freitag: - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (10.00 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2024 (Freitag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (Freitag) - BFS: Logiernächte Juni 2024 (Montag) Wohnimmobilienpreisindex im Q2 (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Montag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 7/24 (09.55 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig, 11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 7/24 (14.15 Uhr) MNI Chicago PMI 7/24 (15.45 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 6/24 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr / Pk mit Fed-Chef Jerome Powell 20.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9543 - USD/CHF: 0,8820 - Conf-Future: +76 BP auf 150,78 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,497 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,55 Prozent auf 12'282 Punkte - SLI (Dienstag): +0,63 Prozent auf 1'993 Punkte - SPI (Dienstag): +0,55 Prozent auf 16'304 Punkte - Dax (Dienstag): +0,49 Prozent auf 18'411 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,57 Prozent auf 7'475 Punkte

awp-robot/sw/