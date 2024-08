- SMI vorbörslich: -1,53 Prozent auf 12'129,26 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones: -1,21 Prozent auf 40'347,97 Punkte - Nasdaq Comp: -2,30 Prozent auf 17'194,15 Punkte - Nikkei 225: -5,63 Prozent auf 35'978 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel ernennt Yutaka Matsuyoshi zum Managing Director Japan - Sika übernimmt führenden Bauchemie-Hersteller aus der Dominikanischen Republik - Interroll H1: Auftragseingang 286,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 294,8 Mio) EBIT 29,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,2 Mio) EBIT-Marge 12,1 Prozent (AWP-Konsens: 14,0 Prozent) Umsatz 247,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 255,9 Mio) Reingewinn 23,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,8 Mio) Sehen uns gut positioniert für künftige Marktnachfrage übernimmt Interroll India rückwirkend per 1. April - kein Preis - Mobimo H1: Leerstandsquote 4,2 Prozent (Ende 2023: 4,1 Prozent) Mieterfolg 62,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62,6 Mio) EBIT exkl. NB 61,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64,0 Mio) Reingewinn exkl. NB 47,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,6 Mio) Neubewertungserfolg +22,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: -9,1 Mio) 2024: Sind zuversichtlich Ziele und Erwartungen zu erreichen Peilen weiter Leerstand Gesamtportfolio von unter 4,5 Prozent an erwarten weiterhin stabilen Mietertrag - Calida schliesst Lafuma-Mobilier-Verkauf ab - SHL-Verwaltungsratspräsident Yariv Alroy kündigt Rücktritt an - Spexis: Handel per (heutigem) 2. August bis auf Weiters ausgesetzt - Temenos: Credicorp Capital geht mit Fondsmanagement-Einheit Multifonds live - TX-Group-Investment Helvengo ist in Liquidation - Ypsomed und MTD vollziehen den Verkauf des Pen-Nadel- und BGM-Geschäfts NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Trafigura schliesst Übernahme des brit. Biodiesel-Herstellers Greenergy ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Gaspreis Grosshandel Folgemonat: 36 EUR/MWh (VW: 33 EUR; VJ: 28 EUR) - Strompreis Grosshandel 2025: 94 EUR/MWh (VW: 90 EUR; VJ: 135 EUR) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - UBS verklagt laut Reuters-Bericht die Bank of America ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Montag: - keine Termine Dienstag: - Ascom: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2024 (08:30) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (09:30) - BFS: Logiernächte Juni 2024 (Montag) Wohnimmobilienpreisindex im Q2 (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Montag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2024 (Dienstag) - BFS: Dienstleistungsumsätze Mai 2024 (Dienstag) Detailhandelsumsätze Juni 2024 (Dienstag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 6/24 (08:45) - US: Arbeitsmarktbericht 7/24 (14:30) Auftragseingang Industrie 6/24 (16:00) Auftragseingang langlebige Güter 6/24 (endgültig) (16:00) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 05.08: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (09.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9417 - USD/CHF: 0,8714 - Conf-Future: +33 BP auf 151,11 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,45 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,29 Prozent auf 12'317 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,39 Prozent auf 2'001 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,32 Prozent auf 16'356 Punkte - Dax (Mittwoch): -2,30 Prozent auf 18'083 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -2,29 Prozent auf 7370,45 Punkte

awp-robot/sw/tv