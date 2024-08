- SMI vorbörslich: -1,89 Prozent auf 11'679,51 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,51 Prozent auf 39'737 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,43 Prozent auf 16'776 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -12,93 Prozent auf 31'265 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma geht wissenschaftliche Partnerschaft mit L'Oréal ein L'Oréal beteiligt sich mit 10 Prozent - HLEE-Tochter Sport1 Media schliesst 50 Prozent-Verkauf der Sport1 GmbH ab - Relief Therapeutics sichert sich bis zu 11 Mio USD aus Lizenzverkäufen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - UBP kauft u.a. Schweizer Private Banking der Société Générale - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Gruppe Hemani (JH Topco) meldet Anteil von 3,736 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,327 Prozent/5,048 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - SGS: Aktionärsgruppe Desmarais/Frère meldet Anteil von 18,851 Prozent PRESSE MONTAG - Montag: - Galderma: Conf. Call zu Einstieg L'Oréal als Grossaktionär (15.00 Uhr) Dienstag: - Ascom: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Mittwoch: - U-blox: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juni 2024 (08.30 Uhr) Wohnimmobilienpreisindex im Q2 (08.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2024 (Dienstag) - BFS: Dienstleistungsumsätze Mai 2024 (Dienstag) Detailhandelsumsätze Juni 2024 (Dienstag) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) - SNB: Devisenreserven Juli 2024 (Mittwoch) - Ausland: - DE: Sentix, Investorvertrauen 8/24 (10.30 Uhr) - EU: Erzeugerpreise 6/24 (11.00 Uhr) - US: S&P PMI Dienste 7/24 (2. Veröffentlichung, 15.45 Uhr) ISM Services Index 7/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9223 - USD/CHF: 0,8456 - Conf-Future: +58 BP auf 151,69 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,407 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -3,59 Prozent auf 11'876 Punkte - SLI (Freitag): -4,06 Prozent auf 1'920 Punkte - SPI (Freitag): -3,34 Prozent auf 15'810 Punkte - Dax (Freitag): -2,33 Prozent auf 17'661 Punkte - CAC 40 (Freitag): -3,71 Prozent auf 7'252 Punkte

awp-robot/sw/uh