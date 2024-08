- SMI vorbörslich: +0,61 Prozent auf 11'614,23 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Montag): -2,60 Prozent auf 38'703 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -3,43 Prozent auf 16'200 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +9,70 Prozent auf 34'510 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim: Moody's bestätigt Rating von 'Baa1'; stabiler Ausblick - Sonova kündigt zwei neue Hörgeräte-Plattformen an - Erstes Hörgerät mit Echtzeit-KI für schweren Hörverlust Plattformen für Phonak heissen Audéo Infinio / Audéo Sphere Infinio - Adecco Q2: Umsatz 5844 Mio EUR (AWP-Konsens: 5907 Mio) Adj. EBITA 179 Mio EUR (AWP-Konsens: 181 Mio) EBITA 134 Mio EUR (VJ 145 Mio) Reinergebnis 58 Mio EUR (VJ 62 Mio) Adj. EBITA-Marge 3,1 Prozent (AWP-Konsens: 3,1 Prozent) Organisches Wachstum -2 Prozent (AWP-Konsens: -1,3 Prozent) Q3: Umsatzentwicklung auf ähnlichem Niveau wie Q2 erwartet Bruttomarge sollte sich sequenziell verbessern Kosten dürften gegenüber Vorquartal leicht sinken vorbörsliche Indikation -1,0 Prozent - Ascom H1: Umsatz 142,1 Mio Fr. (VJ 150,2 Mio) EBITDA 10,5 Mio Fr. (VJ 11,2 Mio) EBITDA-Marge 7,4 Prozent (VJ 7,5 Prozent) Reinergebnis 2,9 Mio Fr. (VJ 5,1 Mio) 2024: Ausblick gesenkt Neu Umsatz auf VJ-Niveau erwartet, EBITDA-Marge noch 9-10 Prozent - Galenica H1: Umsatz 1900 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1937 Mio) Umsatz Products & Care 829,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 832 Mio) Umsatz Logistics & IT 1563,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1592 Mio) adj. EBIT 99,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 105 Mio) adj. Reinergebnis 77,7 Mio Fr. (VJ 73,7 Mio) Wachstum im Mai und insbesondere Juni stark abgebremst 2024: Ausblick bestätigt Bereinigter EBIT soll um 8 bis 11 Prozent wachsen Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent erwartet Dividende mindestens auf Vorjahresniveau erw. CFO Felix Burkhard scheidet per Ende 2024 aus Unternehmen aus Julian Fiessinger soll per 01.01.2025 auf CFO Burkhard folgen Geschäftsleitung wird erweitert mit Neuzugang Stephan Mignot vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent - Oerlikon Q2: EBITDA 96 Mio Fr. (AWP-Konsens: 91 Mio) EBITDA-Marge 15,5 Prozent (AWP-Konsens: 15,3 Prozent) Auftragseingang 651 Mio Fr. (AWP-Konsens: 639 Mio) Umsatz 616 Mio Fr. (AWP-Konsens: 599 Mio) 2024: Weiter währungsber. org. Umsatzminus im hohen 1-st. Prozentb. Neu EBITDA-Marge von 15,5 bis 16,0 Prozent erwartet CFO an Call: Sind mit Gesamtperformance im Q2 zufrieden Marktumfeld in Surface Solutions nicht vorteilhaft Book-to-bill in Polymer gibt Zuversicht für H2 Talsohle bei Polymer dürfte durchschritten sein Marge bei Polymer 2-stellig ist angesichts Umsatzrückgang stark Treiben Abspaltung Polymer weiter aktiv voran Für Polymer Spin Off oder Verkauf wahrscheinlicher als IPO Starker Franken belastet absoluten Umsatz aber kaum Marge Sehen signifikantes Interesse an der Sparte Polymer Märkte für Surface teils in Asien noch gut oder USA Europa eher schwächer, Mehrheit der globalen Märkte seitwärs vorbörsliche Indikation +5,3 Prozent - DKSH übernimmt Euroingredientes in Portugal - Hypothekarbank Lenzburg übernimmt Swiss Bankers Prepaid Services - Meyer Burger und Solestial unterzeichnen strat. Produktionspartnerschaft - Valartis H1: Nettogewinn von 8 bis 9 Mio CHF erwartet (VJ -4,6 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote Juli 2,3 Prozent (VM 2,3 Prozent), saisonber. 2,5 Prozent (VM 2,4 Prozent) Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie Juni -11,8 Prozent gg VJ (Prog -14,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Spexis: Spexis AG meldet Anteil von <3 Prozent/12,032 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adecco: Conf. Call Ergebnis Q2 (09.30 Uhr) - Ascom: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Galenica: Conf. Call Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call Ergebnis Q2 (10.00 Uhr) - Mittwoch: - U-blox: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/13.00 Uhr) - Sandoz: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 - CFT: Umsatz H1 - Coltene: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - GAM: Ergebnis H1 - Kuros: Ergebnis H1 - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze Mai 2024 (08.30 Uhr) Detailhandelsumsätze Juni 2024 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) - SNB: Devisenreserven Juli 2024 (Mittwoch) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 6/24 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 6/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9377 - USD/CHF: 0,8566 - Conf-Future: +2 BP auf 151,71 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,362 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -2,80 Prozent auf 11'543 Punkte - SLI (Montag): -2,74 Prozent auf 1'867 Punkte - SPI (Montag): -2,74 Prozent auf 15'376 Punkte - Dax (Montag): -1,82 Prozent auf 17'339 Punkte - CAC 40 (Montag): -3,00 Prozent auf 7'149 Punkte

