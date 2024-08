- SMI vorbörslich: +0,77 Prozent auf 11'598,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,76 Prozent auf 38'998 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,03 Prozent auf 16'367 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,38 Prozent auf 35'155 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech ernennt Matteo Anversa zum neuen CFO per 1. September 2024 Vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - Avolta vergrössert Ladenfläche am Salt Lake City International Airport - Calida: Calida startet Aktienrückkäufe - Gründerfamilie reduziert Anteil Erlös aus Lafuma wird grösstenteils für Aktienrückkauf verwendet Öffentliches Rückkaufangebot von maximal 9,8218 Prozent des Grundkapitals Max. 829'061 Aktien zum Festpreis von 28,50 Fr. werden zurückgekauft Rückkaufangebot dauert von 8. bis 22. August Zurückgekaufte Aktien sollen vernichtet werden Zweiter Aktienrückkauf von knapp 10 Prozent geplant Zweiter Aktienrückkauf betrifft Aktien der Familie Kellenberger Familie Kellenberger hält nach Aktienrückkauf noch rund 18-22 Prozent Aktienrückkäufe führen zu Erhöhung des «Free Floats» auf rund 80 Prozent Rückkauf löst laut UEK keine Angebotspflicht aus - U-blox H1: Umsatz 121,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119,9 Mio) adj. EBIT -36,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -36,4 Mio) adj. EBIT-Marge -29,9 Prozent (AWP-Konsens: -30,1 Prozent) Reinergebnis -25,8 Mio Fr. (VJ 46,1 Mio) Q3: Umsatz 75-85 Mio Fr. und adj. EBIT-Marge -10 bis -5 Prozent erwartet 2024: Ausbau Optimierungsprogramm, neu 20 Mio. Fr. Einsparungen erw. Vorbörsliche Indikation +3,5 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore: Mehrheit der Aktionäre will Kohlegeschäft behalten H1: Umsatz 117,1 Mrd USD (VJ 107,4 Mrd) Reinergebnis -0,23 Mrd USD (VJ +4,6 Mrd) Verlust wegen negativer Einmaleffekte in Höhe von 1,7 Mrd USD PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Exporte Juni -3,4 Prozent gg VM (Prog -1,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 4,01 Prozent - DocMorris: Patrick Bierbaum/Patrick Schmitz-Morkramer melden Anteil von 3,632 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,016 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - Roche prüft Verkauf von Datenspezialisten Flatiron (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - U-blox: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/13.00 Uhr) - Sandoz: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 - CFT: Umsatz H1 - Coltene: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - GAM: Ergebnis H1 - Kuros: Ergebnis H1 - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) - SNB: Devisenreserven Juli 2024 (Mittwoch) Freitag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturumfragen (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Juli 2024 (09.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli (Freitag) Ausland: - US: Konsumentenkredite 6/24 (21.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - HBM (7,50 Fr.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - HBM (7,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9348 - USD/CHF: 0,8569 - Conf-Future: -47 BP auf 151,24 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,374 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,28 Prozent auf 11'510 Punkte - SLI (Dienstag): -0,30 Prozent auf 1'861 Punkte - SPI (Dienstag): -0,20 Prozent auf 15'346 Punkte - Dax (Dienstag): +0,09 Prozent auf 17'354 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,68 Prozent auf 7'130 Punkte

awp-robot/sw/