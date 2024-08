- SMI vorbörslich: -0,75 Prozent auf 11'754,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,60 Prozent auf 38'763 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,05 Prozent auf 16'196 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,84 Prozent auf 34'794 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich-H1: Betriebsgewinn BOP 3988 Mio USD (AWP-Konsens: 3867 Mio) Reingewinn 3026 Mio USD (AWP-Konsens: 2809 Mio) P&C Umsatz 21'446 Mio USD (AWP-Konsens: 21'473 Mio) P&C Combined Ratio 93,6 Prozent (AWP-Konsens: 92,8 Prozent) Eigenkapital 24119 Mio USD (AWP-Konsens: 23'837 Mio) SST-Quote bei geschätzt 232 Prozent (Anfang 2024: 234 Prozent) Ausgezeichnetes Wachstum bei Farmers Ungünstigere Rohstoffpreisentwicklungen bei US-Agrarversicherung CEO: Rechnen nicht mit US-Rezession - Wäre nicht Basisszenario Marktbedingungen sind weiterhin besser als erwartet Sehen heute viele Möglichkeiten, Geschäft profitabel auszubauen Sind sehr zufrieden mit organischem Wachstum in unseren Bereichen Rechnen nicht mit grosser Schadenlast zum Crowdstrike-Event Vorbörsliche Indikation -0,3 Prozent - Sandoz H1: Nettoumsatz 5047 Mio USD (AWP-Konsens: 5033 Mio) Umsatz Generika 3704 Mio USD (AWP-Konsens: 3751 Mio) Umsatz Biosimilars 1343 Mio USD (AWP-Konsens: 1280 Mio) Core EBITDA 885 Mio USD (AWP-Konsens: 918 Mio) Core EBITDA-Marge 17,5 Prozent (AWP-Konsens: 18,2 Prozent) Core Nettogewinn 484 Mio USD (AWP-Konsens: 487 Mio) 2024: Umsatzausblick erhöht Nettoumsatz-Plus neu im mittl.-hohen 1-stell. Bereich Kern-EBITDA-Marge weiter bei etwa 20 Prozent erwartet CEO: Preisverfall fiel auch im H1 tiefer aus als früher EBITDA-Marge dürfte im H2 stärker zulegen - auch dank Biosimilars Sind sehr zufrieden mit US-Entwicklung für Biosimilars ernennt Christophe Delenta zum President Europe ernennt Rebecca Guntern zum Chief Commercial Officer Vorbörsliche Indikation -0,4 Prozent - Novartis-Mittel Fabhalta erhält FDA-Zulassung für Reduktion der Proteinurie - Swiss Life Asset Managers erwirbt Condecta AG - BCGE H1: Geschäftsertrag 299,6 Mio Fr. (VJ 290,6 Mio) Reinergebnis 116,0 Mio Fr. (VJ 116,9 Mio) Betriebsergebnis 136,6 Mio Fr. (VJ 137,0 Mio) 2024: Erwarten Ergebnis leicht unter dem Rekordergebnis von 2023 - Coltene H1: Umsatz 127,5 Mio Fr. (VJ 131,4 Mio) EBIT 13,0 Mio Fr. (VJ 14,4 Mio) EBIT-Marge 10,2 Prozent (VJ 11,0 Prozent) Reingewinn 10,4 Mio Fr. (VJ 10,0 Mio) 2024: Rechnen bei konst. Währungen mit einem Umsatzwachstum von 3-5 Prozent Sind dank solider Bilanz für anorganisches Wachstum gerüstet Präsentieren am 30.10. Ergebnisse von Strategieprozess für 2025-2027 - GAM H1: Verwaltete Vermögen 19 Mrd Fr. (Ende Dez: 19,3 Mrd) Operativer Gewinn vor Steuern -33,2 Mio Fr. (VJ -22,5 Mio) IFRS-Nettoergebnis -39,1 Mio Fr. (VJ -71,2 Mio) Streben Rentabilität im Geschäftsjahr 2026 an - Kuros H1: Flüssige Mittel per Ende Juni 14,3 Mio Fr. (Ende 2023: 14,2 Mio) Produktumsatz 31,84 Mio Fr. (VJ 12,9 Mio) Direktumsatz von MagnetOs 31,6 Mio Fr. (VJ 12,2 Mio) Reinergebnis -0,2 Mio Fr. (VJ -5,1 Mio) - Lastminute H1: Umsatz 164,6 Mio EUR (VJ 180,0 Mio) EBITDA adj. 23,0 Mio EUR (VJ 24,9 Mio) Reinergebnis 10 Mio EUR (VJ 7,4 Mio) 2024: Ausblick bestätigt, Umsatz auf Vorjahresniveau erw. Wachstum des ber. EBITDA im einstelligen Prozentbereich Performance soll sich in zweiten Jahreshälfte verbessern Einigung mit Ryanair unterlegt mittelfristigen Strategieplan Umsätze mit dynamischen Urlaubspaketen nehmen weiter zu - CFT H1: Umsatz (IFRS) 537,1 Mio Fr. (VJ 513,3 Mio) - GLKB: Coop verfolgt Projekt von eigener Banken-App nicht mehr weiter NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Coop: Verfolgen Projekt Finance+ nicht weiter - Nachfrage nicht wie erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Timothy Dyer meldet Anteil von 6,853 Prozent - CFT: Adrian Bell meldet Anteil von 3,322 Prozent - Leonteq: Sparta 24 LTD meldet Anteil von 3,258 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,039 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Conf. Calls zu Ergebnis H1 (09.00/13.00 Uhr) - Sandoz: Webcast zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Coltene: Webcast zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Lastminute: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Freitag: - Keine Termine Montag: - Aryzta: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli (Freitag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 6/24 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (HEUTE-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9398 - USD/CHF: 0,8589 - Conf-Future: -34 BP auf 150,90 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,428 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +2,89 Prozent auf 11'843 Punkte - SLI (Mittwoch): +2,86 Prozent auf 1'915 Punkte - SPI (Mittwoch): +2,74 Prozent auf 15'766 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,50 Prozent auf 17'615 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,64 Prozent auf 7'266 Punkte

