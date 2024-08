STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag dank positiven Vorgaben aus den USA und aus China fester erwartet. Die Erholung, die am Vortag eingesetzt hatte, dürfte sich damit fortsetzen und der hiesige Markt auf einen versöhnlichen Wochenausklang zusteuern, heisst es am Markt. Andere Impulse für den Handelstag sind dabei sehr dünn gesät. Im Ausland stehen zudem keine wichtigen Konjunkturdaten an. - SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 11'854,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,76 Prozent auf 39'446 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,87 Prozent auf 16'660 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,75 Prozent auf 35'091 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Polypeptide ernennt Stéphane Varray zum Chief Commercial Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Leonteq meldet Eigenanteil von 9,91 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Aryzta: Ergebnis H1 Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2024 - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Bell: Ergebnis H1 (MK/Webcast 10.30 Uhr, Basel) - Polypeptide: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Swissquote: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli (09.00 Uhr) Ausland: - SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9454 - USD/CHF: 0,8657 - Conf-Future: -9 BP auf 150,81 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,408 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,13 Prozent auf 11'827 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,16 Prozent auf 1'912 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,16 Prozent auf 15'741 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,37 Prozent auf 17'680 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,65 Prozent auf 7'247 Punkte

