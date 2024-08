- SMI vorbörslich: +0,36 Prozent auf 11'908,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,13 Prozent auf 39'498 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,51 Prozent auf 16'745 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Presse hat zwei Zementfirmen in Peru für 100 Mio Dollar übernommen vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Julius Bär kauft Tier1-Bonds zurück (Ausgabe 2017) - Sandoz erhält US-Zulassung für Biosimilar Enzeevu Enzeevu ist für neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Aryzta H1: Umsatz 1055 Mio EUR (AWP-Konsens: 1072 Mio) Org. Entwicklung -0,7 Prozent (AWP-Konsens: +0,9 Prozent) EBITDA 149,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 152,6 Mio) EBITDA-Marge 14,2 Prozent (AWP-Konsens: 14,2 Prozent) Reingewinn 58,1 Mio EUR (VJ 58,0 Mio) Sind auf Kurs, um mittelfristiges Margen-Ziel für 2025 zu erreichen Lancieren Kreditfazilität über 930 Mio EUR mit verlängerter Laufzeit Streben Rückzahlung der Franken-Hybridanleihe auf Kündigungstermin an Nettoverschuldung Ende Juni 432,2 Mio EUR (Ende Dez.: 490,8 Mio) bestätigt 2024-Guidance - Normalisierung des Margenwachstums H2: Verbessertes organisches Wachstum erwartet - Jungfraubahn: Erneuerte Grütschalp-Mürren-Bahn mit Fest eingeweiht - Orascom DH: Ägyptische Tochter steigert Umsatz im H1 um 65 Prozent - Schlatter: Cyber-Angriff auf IT-Netzwerk NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bucher: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,029 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Leclanché: Leclanché SA meldet Anteil von <3 Prozent/3,63 Prozent - Leonteq meldet Eigenanteil von 5,102 Prozent/4,808 Prozent - Medmix: Capital Group meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Bell: Ergebnis H1 (MK/Webcast 10.30 Uhr, Basel) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Swissquote: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2024 (nachbörslich) Mittwoch - UBS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - BEKB: Ergebnis H1 - Emmi: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - Meyer Burger: Ergebnis H1 - Montana Aerospace: Ergebnis H1 - Orascom DH: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr, Zürich) - SGKB: Ergebnis H1 (MK(Conf. Call 9.00/14.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q2 (Webcast 09.30 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.08: - Ems-Chemie (16,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9472 - USD/CHF: 0,8674 - Conf-Future: +30 BP auf 151,11 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,432 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,33 Prozent auf 11'866 Punkte - SLI (Freitag): +0,38 Prozent auf 1'919 Punkte - SPI (Freitag): +0,33 Prozent auf 15'792 Punkte - Dax (Freitag): +0,24 Prozent auf 17'723 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,05 Prozent auf 7'270 Punkte

awp-robot/sw/kw