- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 11'884,63 Punkte (08.06 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,36 Prozent auf 39'357 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,21 Prozent auf 16'781 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +3,22 Prozent auf 36'153 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler gewinnt Projekt The Avenues - Riyadh in Saudi-Arabien - Sika baut Mörtelproduktion in Indonesien deutlich aus - Basilea H1: Umsatz 76,3 Mio Fr. (VJ 84,9 Mio) liquide Mittel 69,5 Mio Fr. (Ende 2023: 63,3 Mio) EBIT 9,3 Mio Fr. (VJ 36,9 Mio) Reinergebnis 20,7 Mio Fr. (VJ 31,8 Mio) 2024: Aublick erhöht Cresemba-/Zevtera-basierte Umsätze von etwa 190 Mio Fr. erw. Konzerngewinn neu von etwa 42 Mio Fr. erwartet (bislang 25 Mio) Betriebsgewinn neu von etwa 36 Mio Fr. erwartet (bisl. 30 Mio) vorbörsliche Indikation +4,8 Prozent - Bell H1: Reingewinn 45,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,0 Mio) EBIT 63,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66,5 Mio) Nettoumsatz 2316 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2303 Mio) Entwicklung einzelner Märkte wird volatil bleiben Neue Werke werden zu erw. Anlaufkosten und Abschreibungen führen CEO: Sind für Herausforderungen bestens gewappnet, zuversichtlich für H2 - Komax H1: Auftragseingang 269,54 Mio Fr. (AWP-Konsens: 284,1 Mio) Reingewinn 2,52 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5,0 Mio) Umsatz 323,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 316,7 Mio) EBIT 10,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,7 Mio) EBIT-Marge 3,2 Prozent (AWP-Konsens: 2,9 Prozent) zahlreiche Struktur-Optimierungen sowie Kostenreduktionen durchgeführt verlegen Produktion in Rotkreuz und Cham bis Ende 2024 nach Dierikon erwarten bis Ende 2024 Einsparungen von rund 20 Millionen Franken 2024: erwarten Umsatzrückgang von 20 Prozent Erwarten leicht positiven EBIT - Polypeptide H1: Umsatz 135,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 132,2 Mio) EBITDA 2,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 0,5 Mio) EBITDA-Marge 2,1 Prozent (AWP-Konsens: 0,3 Prozent) Reinergebnis -11,4 Mio EUR (AWP-Konsens: -18,5 Mio) Erhöhung der EBITDA-Marge bis 2028 Richtung 25 Prozent erw. (H1: 2,1 Prozent) 2024: Ausblick wird nach oben präzisiert Hohes einstelliges Umsatzwachstum erwartet Mittlere einstellige EBITDA-Marge - bei Nettoverlust setzt neue Mittelfristziele vorbörsliche Indikation +4,3 Prozent - Swissquote H1: Nettoertrag 316,91 Mio Fr. (VJ 265,6 Mio) Reinergebnis 144,56 Mio Fr. (VJ 106,5 Mio) Kundengelder 68,04 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 65,4 Mrd) Netto-Neugeld 3,79 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,6 Mrd) Vorsteuergewinn 169,7 Mio Fr. (VJ 124,9 Mio) Erhöht Ausblick für Gesamtjahr 2024 Neu Nettoertrag von rund 615 Mio Fr. (zuvor 595 Mio) erw. H2 mit gewisser Vorsicht betrachten, besonders im Kryptomarkt Vorsteuergewinn von rund 320 Mio Fr. (zuvor 300 Mio) erw. vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent - Tecan H1: Umsatz 467,16 Mio Fr. (AWP-Konsens: 509,3 Mio) EBITDA-Marge 12,8 Prozent (AWP-Konsens: 18,3 Prozent) adj. EBITDA 67,87 Mio Fr. (AWP-Konsens: 94,0 Mio) adj. EBITDA-Marge 14,5 Prozent (AWP-Konsens: 18,7 Prozent) Reingewinn 22,46 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51,7 Mio) Marktschwäche wird länger anhalten als erwartet Betrachten Marktschwächen als vorübergehende Effekte Umsatzrückgang vor allem aufgrund des schwachen Instrumentengeschäfts erwarten mittelfrist. Wachstum im mittl. bis hohen 1-stell. Bereich Marktschwäche in China traf beide Geschäftssegmente Gewinnrückgang fast ausschliesslich wegen geringerer Verkaufsmengen setzen rigoroses Kostenmanagement sowie Kostensenkungsmassnahmen um 2024: Umsatz (LW) Vorjahresniveau bis Rückgang im mid single Prozent-Bereich ber. EBITDA-Marge von 18-20 Prozent des Umsatzes erw. (vorher rund 20 Prozent) revidiert Ausblick für Gesamtjahr 2024 vorbörsliche Indikation -7,9 Prozent - Burkhalter Gruppe kauft Elektrotechnik-Unternehmen im Aargau - Galderma erhält US-Zulassung für Hoffnungsträger Nemolizumab - Galderma werden in MSCI Global aufgenommen vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent - Meyer Burger verschiebt Publikation der Halbjahreszahlen auf 16.September Arbeiten intensiv an Abschluss einer weiteren Finanzierung - Santhera schliesst Finanzierungen ab - Mittel bis 2026 gesichert - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - MNI: JAPAN JULY CORP GOODS PRICE INDEX +3.0 Prozent Y/Y; JUNE UNREV +2.9 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Airesis: Gruppe Erben Louis-Dreyfus meldet 37,491 Prozent, Comunus SICAV CE 4,837 Prozent - Calida meldet Eigenanteil von 18,831 Prozent; Gruppe E. Kellenberger hält 17,984 Prozent - Galderma: Diverse Beteiligungsmeldungen - HBM: Giammaria Giuliani/Mario G. Giuliani melden Anteil von 15,813 Prozent - Implenia: Dimensional Holdings Inc. meldet Anteil von 3,529 Prozent - Siegfried: Dimensional Holdings Inc. meldet Anteil von 3,27 Prozent - Sulzer: Capital Group meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - Stadler kündigt Zug-Liefervertrag in Bulgarien (CH Media) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Basilea: Conf. Call Ergebnis H1 (16.00 Uhr) - Bell: MK/Webcast Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Komax: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Polypeptide: Webcast Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Swissquote: Webcast Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Tecan: Conf. Call Ergebnis H1 (8.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2024 (nachbörslich) Mittwoch - UBS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q2 (Webcast 09.30 Uhr) - BEKB: Ergebnis H1 - Emmi: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - Meyer Burger: Ergebnis H1 - Montana Aerospace: Ergebnis H1 - Orascom DH: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr, Zürich) - SGKB: Ergebnis H1 (MK(Conf. Call 9.00/14.00 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis H1 - Elma: Ergebnis H1 - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Schlatter: Ergebnis H1 - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr, Weinfelden) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2024 (Donnerstag) Schnellschätzung für das BIP Q2 2024 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/24 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 7/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ems-Chemie (16,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 94,81 - USD/CHF: 86,67 - Conf-Future: -30 BP auf 150,81 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,417 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,07 Prozent auf 11'874 Punkte - SLI (Montag): +0,02 Prozent auf 1'919 Punkte - SPI (Montag): +0,04 Prozent auf 15'798 Punkte - Dax (Montag): +0,02 Prozent auf 17'726 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,04 Prozent auf 7'251 Punkte

awp-robot/sw/uh