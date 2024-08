- SMI vorbörslich: +0,55 Prozent auf 11'994,30 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,04 Prozent auf 39'766 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,43 Prozent auf 17'188 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,56 Prozent auf 36'435 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS Q2: Konzernergebnis 1136 Mio USD (AWP-Konsens: 608 Mio) Ergebnis vor Steuern 1469 Mio USD (AWP-Konsens: 1145 Mio) Ergebnis vor Steuern bereinigt 2060 Mio USD (AWP-Konsens: 1863 Mio) Geschäftsertrag 11'904 Mio USD (AWP-Konsens: 11'506 Mio) Geschäftsaufwand 10'340 Mio USD (Q1: 10'257 Mio) Cost-Income-Ratio 86,9 Prozent, bereinigt 80,6 Prozent (Q1: 80,5 Prozent/77,2 Prozent) Netto-Neugeldzufluss GWM 26,9 Mrd USD Verwaltete Vermögen 5873 Mrd USD (Q1: 5848 Mrd) Zusätzliche Einsparungen von 0,9 Mrd USD brutto erzielt Personalbestand FTE Ende Juni 109'991 (Q1: 111'549) Q3: Integrationsbedingte Kosten von rund 1,1 Mrd USD erw. Integrationskosten durch Wertzunahme 0,6 Mrd USD PPA teilweise komp. Aussichten durch geopol. Spannungen und US-Wahlen etc. getrübt Moderate Gegenwinde bei den Nettozinserträgen Auf absehbare Zeit höhere Volatilität als im H1 erwartet Im H2 Vorsteuerverlust NCL von rund 1 Mrd USD erwartet Bruttoeinsparungen bis Ende 2024 von rund 7 Mrd USD erw. (55 Prozent v. Ziel) Aktienrückkäufe im Juni begonnen - bisher Volumen von 467 Mio USD hat ELA-Liquiditätshilfe der SNB nun vollständig zurückbezahlt Vorbörsliche Indikation +4,3 Prozent - Straumann H1: Umsatz 1273,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1302,2 Mio) Org. Umsatzwachstum 16,1 Prozent (AWP-Konsens: 11,3 Prozent) Core-EBIT 354,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 322,6 Mio) Core-EBIT-Marge 27,8 Prozent (AWP-Konsens: 24,8 Prozent) EBIT 336,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 317,3 Mio) EBIT-Marge 26,4 Prozent (AWP-Konsens: 24,4 Prozent) Reingewinn 268,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 246,6 Mio) Core-Reingewinn 282,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 254,0 Mio) 2024: Ausblick aktualisiert Org. Umsatzwachstum im niedrigen 2-stell- Prozent-Bereich Marge von 27-28 Prozent erwartet Verkauf von DrSmile an Impress Behält Minderheitsanteil von 20 Prozent des kombinierten Unternehmens Vorbörsliche Indikation +4,3 Prozent - BEKB H1: Geschäftsertrag 270,46 Mio Fr. (VJ 270,2 Mio) Geschäftserfolg 118 Mio Fr. (VJ 115,7 Mio) Konzerngewinn 75,29 Mio Fr. (VJ 75,6 Mio) 2024: Erwarten auch für H2 solides Ergebnis - Emmi H1: Umsatz 2017 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2031 Mio) Org. Wachstum 0 Prozent (AWP-Konsens: 0,9 Prozent) EBIT 140,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137,8 Mio) EBIT-Marge 7 Prozent (AWP-Konsens: 6,8 Prozent) Reingewinn 104,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 99,6 Mio) 2024: Weiter org. Wachstum von 1-2 Prozent, EBIT bei 295-315 Mio Fr. erwartet Weiter Reingewinnmarge von 5,0 - 5,5 Prozent erwartet H2 leicht höhere Wachstumsdynamik beim Umsatz erwartet Abschluss Mademoiselle Desserts-Übernahme weiter Q4 2024 erwartet Mittelfristprognose bestätigt - org. Umsatzplus 2-3 Prozent - Flughafen Zürich: Passagierzahl Juli 3,11 Mio (+6,5 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz Juli 62,0 Mio Fr. (+1,3 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen Juli entspricht 98,6 Prozent von 2019er-Niveau - IVF Hartmann H1: Umsatz 76,5 Mio Fr. (VJ 71,6 Mio) EBIT 10,4 Mio Fr. (VJ 7,7 Mio) Reingewinn 9,5 Mio Fr. (VJ 7,0 Mio) 2024: Erhöhung der Umsatzziele im einstelligen Prozentbereich EBIT über Vorjahresniveau erwartet - Montana Aerospace H1: Nettoumsatz 719,5 Mio Euro (VJ 614,0 Mio) Adj. EBITDA 79,3 Mio Euro (VJ 54,9 Mio) Reinergebnis -17,4 Mio EUR (VJ -23,1 Mio) 2024: Nettoumsatz von 1,5 Mrd Euro; Adj. EBITDA von 165 Mio Wollen soliden positiven FCF + Nettogewinn Wollen weiter reines Aerostructures-Unternehmen sein 2025: Nettoumsatz von 1,7 Mrd; EBITDA adj. >240 Mio Euro - Orascom DH H1: Gruppenumsatz 306,4 Mio Fr. (VJ 253,8 Mio) EBITDA adj. 98,5 Mio Fr. (VJ 68,3 Mio) Reinergebnis -24,8 Mio Fr. (VJ 17,6 Mio) - Schweiter H1: Umsatz 527,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 537,4 Mio) EBITDA 45,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43,8 Mio) EBIT 24,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,0 Mio) Reingewinn 20,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,2 Mio) 2024: Währungsbereinigt flacher bis leicht rückläufiger Umsatz erw. Vorsichtig optimistisch für positive Entw. der Profitabilität Marktdynamik im H2 von Unsicherheiten und Volatilität geprägt Geschäft in Europa weiter von gedämpfter Stimmung beeinträchtigt Legen Composites Display-Werk in Mainz bis Ende Jahr 2024 still «Accelerate»-Effizienzmassnahmen bis Ende 2024 abgeschlossen - SGKB H1: Geschäftsertrag 274,7 Mio Fr. (VJ 290,7 Mio) Geschäftserfolg 120,3 Mio Fr. (VJ 138,9 Mio) Konzerngewinn 100,44 Mio Fr. (VJ 108,4 Mio) Verwaltete Vermögen 63,0 Mrd Fr. (Ende 2023: 58,7 Mrd) 2024: Erwarten Ergebnis für Gesamtjahr auf Vorjahresniveau - Swiss Steel H1: Umsatz 1379,2 Mio EUR (VJ 1857,3 Mio) Absatz 629 Kilotonnen (VJ 756 Kilotonnen) Bereinigter EBITDA -20,9 Mio EUR (VJ 70,0 Mio) Verlust von 4,1 Millionen (VJ -30 Mio) Strategieprogramm SSG 2025 auf Kurs Zweite Jahreshälfte wird volatil und zurückhaltend bleiben Erwartetes Wachstum wird voraussichtlich auf 2025 verschoben Verwaltungsrat Michael Schwarzkopf tritt per Ende August zurück - Tecan setzt nach schwachem Halbjahresergebnis den Rotstift an (HEADLINE) - BVZ muss sich neuen Leiter Kundenservice und Betrieb suchen - Wisekey-Tochter Sealcoin erhält Investitionszusage von 50 Mio Dollar geht Partnerschaft mit Venafi ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Temenos meldet Eigenanteil von 5,04 Prozent/2,404 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - UBS: Conf. Call Ergebnis Q2 (09.00 Uhr) - Straumann: Webcast Ergebnis Q2 (09.30 Uhr) - Emmi: Conf. Call Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Orascom DH: Conf. Call Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - Schweiter: MK Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - SGKB: MK Ergebnis H1 (9.00 Uhr) - Swiss Steel: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis H1 - Elma: Ergebnis H1 - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Schlatter: Ergebnis H1 - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr, Weinfelden) Freitag: - Nebag: Ergebnis H1 - Mobilezone: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf Call 09.30 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2024 (Donnerstag) Schnellschätzung für das BIP Q2 2024 (Donnerstag) Industrie- und Bauproduktion Q2 2024 (Freitag) Erste Schätzung Logiernächte Juli 2024 (Freitag) Ausland: - EU: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung; 11.00 Uhr) Beschäftigung Q2/24 (vorläufig; 11.00 Uhr) Industrieproduktion 6/24 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 7/24 (14.30 Uhr) Realeinkommen 7/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9506 - USD/CHF: 0,8650 - Conf-Future: +40 BP auf 151,21 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,395 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,46 Prozent auf 11'928 Punkte - SLI (Dienstag): +0,47 Prozent auf 1'928 Punkte - SPI (Dienstag): +0,39 Prozent auf 15'860 Punkte - Dax (Dienstag): +0,48 Prozent auf 17'812 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,08 Prozent auf 7'276 Punkte

