- SMI vorbörslich: +0,22 Prozent auf 12'098,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,61 Prozent auf 40'008 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,03 Prozent auf 17'193 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,71 Prozent auf 36'703 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit H1: Reingewinn 350 Mio Fr. (AWP-Konsens: 352 Mio) EBITDA 518 Mio Fr. (AWP-Konsens: 517 Mio) EBITDA-Marge 31,6 Prozent (AWP-Konsens: 31,7 Prozent) Umsatz 1638 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1629 Mio) 2024: Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet EBITDA-Marge von rund 29 Prozent erwartet Stärkung der Position durch strateg. Stabilität u op. Flexibil. vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - BKB H1: Konzerngewinn 80,25 Mio Fr. (VJ 75,5 Mio) Geschäftserfolg Konzern 132,5 Mio Fr. (VJ 155,9 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 109,66 Mio Fr. (VJ 123,4 Mio) Gewinn Stammhaus 73,56 Mio Fr. (VJ 70,0 Mio) Im H2 leichte Steigerung der Erträge gegenüber H1 wahrscheinlich 2024 wiederum gutes bis sehr gutes Ergebnis möglich - Elma H1: Umsatz 91,8 Mio Fr. (VJ 79,46 Mio) EBIT 6,0 Mio Fr. (VJ 0,69 Mio) Reingewinn 4,5 Mio Fr. (VJ 0,56 Mio) 2024: Indikationen für adressierte Märkte positiv Verzicht auf konkrete Prognose - Phoenix Mecano H1: Auftragseingang 388,3 Mio EUR (VJ 400,4 Mio) Umsatz 386,2 Mio EUR (VJ 409,0 Mio) Reingewinn 18,2 Mio EUR (VJ 20,5 Mio) EBIT 26,2 Mio EUR (VJ 30,2 Mio) Variable Produktionskapazitäten zur Kostenreduktion angepasst 2024: Rechnen mit unverändertem EBIT bis zu Rückgang von 20 Prozent Aussichten für eine kurzfristige Erholung sind gedämpft Erholung von DewertOkin Technology setzt sich fort - Schlatter H1: Umsatz 61,8 Mio Fr. (VJ 67,4 Mio) EBIT 1,3 Mio Fr. (VJ 3,7 Mio) Auftragseingang 57,4 Mio Fr. (VJ 62,4 Mio) Reinergebnis 1,6 Mio Fr. (VJ 3,3 Mio) Haben plangemäss Aufträge akquiriert, um Auslastung zu sichern Können finanz. Schaden aus Cyberattacke noch nicht beziffern 2024: Können dennoch Rückstand aus H1 nicht mehr aufholen Jahresergebnis wird deutlich unter Vorjahr liegen Streben EBIT-Steigerung im H2 an - TKB H1: Geschäftsertrag 207,9 Mio Fr. (VJ 216,8 Mio) Geschäftserfolg 107,2 Mio Fr. (VJ 117,8 Mio) Reingewinn 81,5 Mio Fr. (VJ 80,5 Mio) 2024: Erwarten weiterhin tieferen Unternehmenserfolg als 2023 - Helvetia ernennt Bernhard Kaufmann zum Group Chief Risk Officer - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Clientis-Gruppe H1: Konzerngewinn 32,0 Mio Fr. (VJ 33,1 Mio) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Dimensional Holdings Inc. meldet Anteil von 3,636 Prozent - Comet: Swisscanto meldet Anteil von 3,026 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,745 Prozent/5,953 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,008 Prozent - Mobimo: Dimensional Holdings Inc. meldet Anteil von 4,828 Prozent - Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01 Prozent - Polypeptide: Primecap Management Company meldet Anteil von <3 Prozent - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conf. Call Ergebnis Q2 (09.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Webcast Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Thurgauer KB: MK zu Ergebnis H1 (11.00 Uhr) Freitag: - Glarner KB: Ergebnis H1 - Mobilezone: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Nebag: Ergebnis H1 - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf Call 09.30 Uhr) Montag: - Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Metall Zug: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Schnellschätzung für das BIP Q2 2024 (09.00 Uhr) Industrie- und Bauproduktion Q2 2024 (Freitag) Erste Schätzung Logiernächte Juli 2024 (Freitag) Ausland: - US Empire State Index 8/24 (14.30 Uhr) Detailhandelsumsatz 7/24 (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 8/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)(14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 7/24 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 7/24 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 7/24 (15.15 Uhr) Lagerbestände 6/24 (16.00 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9530 - USD/CHF: 0,8652 - Conf-Future: +8 BP auf 151,29 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,393 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,20 Prozent auf 12'072 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,37 Prozent auf 1'954 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,25 Prozent auf 16'059 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,41 Prozent auf 17'886 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,14 Prozent auf 7'333 Punkte

