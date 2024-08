- SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 12'172,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,39 Prozent auf 40'563 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,34 Prozent auf 17'595 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +3,50 Prozent auf 38'012 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Swissmedic erteilt die Zulassung für Tecentriq subkutan - GLKB H1: Betriebsertrag 49,69 Mio Fr. (VJ 50,2 Mio) Geschäftserfolg 14,24 Mio Fr. (VJ 15,4 Mio) Reingewinn 12,09 Mio Fr. (VJ 13,0 Mio) - Mobilezone H1: Umsatz 479,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 483,2 Mio) EBIT 28,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,7 Mio) EBIT-Marge 5,9 Prozent (AWP-Konsens: 6,2 Prozent) Reingewinn 20,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,1 Mio) 2024: Unterer Bereich von EBIT-Ziel von 68-75 Mio Fr. angestrebt Dividendenpolitik wird weitergeführt Nettoverschuldung/EBITDA per Ende Jahr bei 1-1,2 erw. 2025: Weiterhin 8 Prozent EBIT-Marge angestrebt - VZ Holding H1: Betriebsertrag 252,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 250,6 Mio) EBIT 119,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,4 Mio) Reingewinn 102,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 100,6 Mio) AuM 49,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 48,4 Mrd) Nettoneugeld 2,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: +2,39 Mrd) 2024: Wachstum im Einklang mit langfristigem Durchschnitt erw. Aktionäre können weitere Dividendenerhöhung erwarten - Also: Akquisitionen in Tschechischer Republik und Slowakei abgeschlossen - Avolta eröffnet zwei neue Läden am Stavanger Airport in Norwegen - DKSH baut Vertriebspartnerschaft mit Kahai auf Nordamerika aus - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: EINZELHANDELSUMSATZ JULI +0,5 Prozent GG VORMONAT (PROG +0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,836 Prozent/4,337 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobilezone: Conf Call Ergebnis H1 (09.15 Uhr) - VZ Holding: Conf Call Ergebnis H1 (09.30 Uhr) Montag: - Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Metall Zug: Ergebnis H1 Dienstag: - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 (MK 9.30 Uhr, Zürich) - Alcon: Ergebnis Q2 (22.30 Uhr) - GV: Klingelnberg: GV (12.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrie- und Bauproduktion Q2 2024 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte Juli 2024 (14.00 Uhr) Arbeitskräfteerhebung Q2 (Dienstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2024 (Dienstag) - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2 (Dienstag) Ausland: - ZO: Handelsbilanz 6/24 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 7/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/24 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9571 - USD/CHF: 0,8712 - Conf-Future: -41 BP auf 150,88 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,405 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,65 Prozent auf 12'150 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,87 Prozent auf 1'971 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,64 Prozent auf 16'161 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,66 Prozent auf 18'183 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,03 Prozent auf 7'423 Punkte

