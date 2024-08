- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'177,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,24 Prozent auf 40'660 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,21 Prozent auf 17'632 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,61 Prozent auf 37'449 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Gurit H1: Umsatz 213,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 218,0 Mio) EBIT adj. 11,6 Mio Fr. (VJ 13,6 Mio) EBIT-Marge adj. 5,4 Prozent (VJ 5,6 Prozent) Reinergebnis 0,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5,3 Mio) 2024: Nettoumsatz am unteren Ende der Prognose von 435-485 Mio Fr. erw. bestätigen Erwartung für bereinigte Betriebsgewinnmarge von 5-8 Prozent Werk in Middelfart (DK) wird geschlossen und Produktion verlagert Dinmalige Kosten 10 Mio Fr. erw. - werde v.a. in H2 anfallen - Metall Zug H1: Umsatz 181,17 Mio Fr. (VJ 228,4 Mio) EBIT 60,4 Mio Fr. (VJ rest. 6,9 Mio) Konzernergebnis 56,6 Mio Fr. (VJ rest. 12,6 Mio) 2024: Schwierig Prognose für H2 abzugeben Umsatz bei Medical Devices in H2 leicht höher erwartet EBITin H2 dürfte vorauss. stagnieren - Accelleron stärkt digitales Angebot mit der Akquisition von True North Marine True North Marine macht mit 50 MAs tiefen 1-st Mio-Umatz in CAD - Avolta eröffnet zusammen mit Real Madrid zwei neue Konzept-Läden in Madrid - Nebag H1: Reinergebnis -1,8 Mio Fr. (VJ +0,3 Mio) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - LGT H1: Konzerngewinn 174,6 Mio CHF (VJ 223,6 Mio) Verwaltete Vermögen 356,0 Mrd Fr. (Ende 2023: 316,0 Mrd) - Axpo: Kanton Schaffhausen lehnt die neuen Verträge ab Geschäftstätigkeit von Schaffhauser Nein nicht tangiert PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 3,972 Prozent - Minoteries: Marco Roger Minder meldet Anteil von 5,787 Prozent - Santhera meldet Eigenanteil von 2,231 Prozent/30,633 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 (MK 9.30 Uhr, Zürich) - Alcon: Ergebnis Q2 (22.30 Uhr) - GV: Klingelnberg: GV (12.00 Uhr) Mittwoch: - Alcon: Conf. Call: Ergebnis Q2 (14.00 Uhr) - Aluflexpack: Ergebnis H1 - BKW: Ergebnis H1 (MK 9.30 Uhr) - Epic: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)) - Feintool: Ergebnis H1 - Implenia: Ergebnis H1 (MK 11.30 Uhr) - Novavest: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Video Conf. 10.00 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2 (Dienstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2024 (Dienstag) - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2 (Dienstag) Ausland: - DE: Aussenhandel (Detailergebnisse) 6/24 (08.00 Uhr) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 6/24 (08.00 Uhr) - ES: Handelsbilanz 6/24 - US: Frühindikator 7/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.08: - Klingelnberg (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9527 - USD/CHF: 0,8622 - Conf-Future: kein Volumen am Freitag, letzter Kurs 150,88 Prozent - SNB: Kassazinssatz 0,432 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,32 Prozent auf 12'189 Punkte - SLI (Freitag): +0,20 Prozent auf 1'975 Punkte - SPI (Freitag): +0,26 Prozent auf 16'203 Punkte - Dax (Freitag): +0,77 Prozent auf 18'322 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,59 Prozent auf 7'450 Punkte

awp-robot/sw/uh