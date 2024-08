- SMI vorbörslich: +0,10 Prozent auf 12'287,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,58 Prozent auf 40'897 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,39 Prozent auf 17'877 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,09 Prozent auf 38'171 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - DocMorris H1: Reinergebnis -37,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -48,2 Mio) EBITDA adj. -20,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: -21,7 Mio) 2024: Neu Umsatzwachstum von 5-10 Prozent erw. (bisher mehr als 10 Prozent) Adj. EBITDA von rund -50 Mio Fr. (bisher 0 bis -35 Mio Fr.) Ausblick gesenkt Investitionsausgaben von ca. 30 Mio Fr. (bisher 30-40 Mio Fr.) Mittelfristig weiter EBITDA-Zielmarge von 8 Prozent anvisiert vorbörsliche Indikation -1,2 Prozent - Huber+Suhner H1: Auftragseingang 521 Mio Fr. (AWP-Konsens: 427,1 Mio) Umsatz 430,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 422,1 Mio) EBIT 41,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 36,2 Mio) EBIT-Marge 9,6 Prozent (AWP-Konsens: 8,5 Prozent) Reingewinn 34,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,2 Mio) Industrie lässt Talsohle im Auftragseingang hinter sich Kommunikation mit hohem Auftragseingang, besserer Profitabilität 2024: Bisherige Gewinnprognose bestätigt EBIT-Marge in unterer Hälfte Zielband 9-12 Prozent angestrebt Organisches Umsatzwachstum angestrebt H2: Umsatz leicht über H1 erwartet vorbörsliche Indikation +4,1 Prozent - Ina Invest H1: Mietertrag 7,57 Mio Fr. (VJ 7,9 Mio) Neubewertungserfolg 4,31 Mio Fr. (VJ 0,8 Mio) Gewinn 2,13 Mio Fr. (VJ 1,2 Mio) EBIT 6,9 Mio Fr. (VJ 4,2 Mio) Mittelfristziele bestätigt - Portfolio >2 Mrd.Fr., ROE >6 Prozent Marktumfeld für Immobilien bleibt freundlich - Medartis H1: Umsatz 111,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 116,4 Mio) EBITDA adj. 16,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,5 Mio) EBITDA-Marge adj. 14,6 Prozent (AWP-Konsens: 15,9 Prozent) EBIT 3,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,6 Mio) Reinergebnis 2,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3,1 Mio) 2024: Neu Umsatzwachstum 12-15 Prozent in LW (alt: 15-17 Prozent) Rund 15 Prozent bereinigte EBITDA-Marge in LW erwartet - PSP H1: Liegenschaftenertrag 176,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 176,9 Mio) EBITDA vor Neubewertung 152,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153,1 Mio) Reingewinn 156,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 142,9 Mio) Leerstandsquote 4,0 Prozent (VJ 3,2 Prozent) 2024: bestätigt EBITDA-Prognose von 300 Mio und Leerstandsquote von <4 Prozent vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - R&S H1: Adjusted EBIT-Marge 23,2 Prozent Reingewinn 12,1 Mio Fr. (VJ 14,5 Mio) übernimmt Kyte Übernahme zu Unternehmenswert von 250 Mio EUR Pro-forma-Nettoumsatz komb. 384 Mio CHF, EBITDA 81 Mio CHF Management-Team von Kyte übernimmt Beteiligung von rund 6 Prozent an R&S Prognose Umsatz und zur EBIT-Marge bestätigt - CF-Prognose wird geprüft Dividende von 0,50 CHF je Aktie in den Jahren 2024, 2025 und 2026 Akquisition durch Überbrückungsfazilität (233 Mio Fr.) finanziert - Schlatter: IT Systeme sind nach Cyber-Attacke wieder in Betrieb - Skan H1: Umsatz 163,73 Mio Fr. (VJ 139,7 Mio) EBITDA-Marge 13,1 Prozent (VJ 13,3 Prozent) Reinergebnis 14,69 Mio Fr. (VJ 8,7 Mio) EBITDA 21,51 Mio Fr. (VJ 18,6 Mio) 2024: EBITDA-Marge weiter bei 13-15 Prozent erwartet Umsatzplus weiter im mittl. bis oberen Zehnprozentbereich erwartet - VP Bank H1: Reingewinn 11,5 Mio Fr. (VJ 25,5 Mio) Geschäftsertrag 162,6 Mio Fr. (VJ 188,3 Mio) Netto-Neugeldzufluss +0,5 Mrd Fr. (VJ +0,1 Mrd) AuM 50,4 Mrd Fr. (Ende 2023: 46,4 Mrd) Setzen substanzielle Effizienzmassnahmen um Effizienzziel von mind. 20 Mio Fr. bis Ende 2026 Mit Effizienzziel auch Stellenabbau, Grossteil durch Fluktuation Angebot im Bereich Privatmarktanlagen soll eingestellt werden Im H2 Restrukturierungskosten von 10-12 Mio Fr. erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Juli zum VM real -1,8 Prozent, nominal -2,7 Prozent (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Juli 4,10 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe Juli zum VM real +0,0 Prozent, nominal +0,3 Prozent (saisonbereinigt) Uhrenexporte Juli unbereinigt 2,24 Mrd Fr. (nom. +1,6 Prozent gg VJ) Ausland: - DE: Erzeugerpreise Juli -0,8 Prozent gg Vorjahr (Prognose -0,8) Erzeugerpreise Juli +0,2 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 3,974 Prozent - Ascom: Teslin Capital Management BV meldet Anteil von <3 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,201 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - R&S: Conf Call zu Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 (MK 9.30 Uhr, Zürich) - Alcon: Ergebnis Q2 (22.30 Uhr) - GV: Klingelnberg: GV (12.00 Uhr) Mittwoch: - Alcon: Conf. Call: Ergebnis Q2 (14.00 Uhr) - Aluflexpack: Ergebnis H1 - BKW: Ergebnis H1 (MK 9.30 Uhr) - Epic: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)) - Feintool: Ergebnis H1 - Implenia: Ergebnis H1 (MK 11.30 Uhr) - Novavest: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Video Conf. 10.00 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis H1 - BCV: Ergebnis H1 (MK/Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.30 Uhr) - Peach Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr, Zürich) - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2 (8.30 Uhr) Ausland: - Eurozone: EZB Leistungsbilanz 6/24 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 7/24 (endgültig) (11.00 Uhr) - USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 8/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.08: - Klingelnberg (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9543 - USD/CHF: 0,8617 - Conf-Future: +29 BP auf 151,32 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,374 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,71 Prozent auf 12'275 Punkte - SLI (Montag): +0,82 Prozent auf 1'992 Punkte - SPI (Montag): +0,67 Prozent auf 16'312 Punkte - Dax (Montag): +0,54 Prozent auf 18'422 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,82 Prozent auf 7'484 Punkte

