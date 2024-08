STIMMUNG - Zur Wochenmitte ist am Schweizer Aktienmarkt abwarten und Zahlen bewerten angesagt. Denn hierzulande legten neun kotierte Firmen ihre Zahlen vor, zudem müssen die Ergebnisse von Alcon vom Vorabend verarbeitet werden. Die Vorgaben geben keine besonders positiven Impulse. Zwar waren die wichtigen US-Indizes noch über dem Europaschluss aus dem Handel gegangen, hatten es aber nicht mehr ins Plus geschafft. Und auch in Asien gab der Nikkei nach. Nun wird mit Spannung auf das ab Donnerstag stattfindende Notenbankertreffen in Jackson Hole gewartet. - SMI vorbörslich: +0,01 Prozent auf 12'268,37 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,15 Prozent auf 40'835 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,33 Prozent auf 17'817 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,49 Prozent auf 37'877 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q2: Umsatz 2482 Mio USD (AWP-Konsens: 2536 Mio) Operative Marge 12,8 Prozent (AWP-Konsens: 13,5 Prozent) Operative Kern-Marge 19,8 Prozent (AWP-Konsens: 19,9 Prozent) Ergebnis je Aktie 0,45 USD (AWP-Konsens: 0,46 USD) Kern-Ergebnis je Aktie 0,74 USD (AWP-Konsens: 0,73 USD) Reingewinn 223 Mio USD (VJ 169 Mio) 2024: Umsatz- und Wachstumsziel bestätigt; 9,9-10,1 Mrd USD Ziel für Kern-EBITDA-Marge bestätigt; 20,5 Prozent - 21,5 Prozent Ziel für Kerngewinn/Aktie (Core) bestätigt; 3,00 - 3,10 USD vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent - Aluflexpack H1: Nettoumsatz 184,0 Mio EUR (VJ 190,8 Mio) Reinergebnis 2,5 Mio EUR (VJ 1,3 Mio) EBITDA adj. 26,2 Mio EUR (VJ 24,8 Mio) EBITDA-Marge adj. 14,3 Prozent (VJ 12,7 Prozent) 2024: Weiter Umsatz von 370 bis 410 Mio EUR erwartet Weiter adj. EBITDA von 51 bis 56 Mio EUR erwartet - BKW H1: EBIT 438,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 405 Mio) Gesamtleistung 2330,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2331 Mio) Reingewinn 362,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 338 Mio) 2024: Neu EBIT von 700 bis 800 Millionen Franken erwartet vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent - Epic Suisse H1: Mietertrag 32,64 Mio Fr. (VJ 32,9 Mio) EBITDA exkl. NB 26,1 Mio Fr. (VJ 26,5 Mio) Leerstand 4,8 Prozent (VJ 4,4 Prozent) Bewertungsgewinne 8,73 Mio Fr. (VJ -5,9 Mio) Gewinn exkl. NB 19,91 Mio Fr. (VJ 20,9 Mio) 2024: Robuster Mietertrag auf VJ-Niveau erwartet Vermietungen in Projekten bringen nächsten Schub - Feintool H1: Umsatz 390 Mio Fr. (AWP-Konsens: 390 Mio) Reinergebnis -3,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -7,1 Mio) EBIT 0,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -1,2 Mio) 2024: Weiterhin keine Guidance für Geschäftsjahr 2024 Marktsituation dürfte sich im H2 nicht signifikant verbessern Weiterhin EBIT-Marge von >6 Prozent bis 2026 angestrebt - Implenia H1: Umsatz 1741 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1740 Mio) EBIT 50,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,1 Mio) EBIT-Marge 2,9 Prozent (AWP-Konsens: 2,5 Prozent) Reingewinn 26,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,1 Mio) Eigenkapitalquote 19,7 Prozent (Ende 2023: 19,8 Prozent) 2024: Streben EBIT von rund 130 Mio Fr. an Alle Finanzziele bestätigt Wollen mittelfristig EBIT-Marge von über 4,5 Prozent erreichen Wollen mittelfristig weiterhin Eigenkapitalquote von 25 Prozent erreichen Konzernchef tritt per Ende März 2025 zurück Jens Vollmar neuer Konzernchef per 1. April 2025 - Novavest H1: Gewinn inkl. Neubewert pro forma 6,4 Mio Fr. (VJ -1,2 Mio) EBIT 8,8 Mio Fr. (VJ 0,1 Mio) Gewinn inkl. Neubewertungen 6,4 Mio Fr. (VJ -1,5 Mio) Mietertrag 20,9 Mio Fr. (VJ 15,3 Mio) 2024: Zusätzl. annual. Soll-Mietertrag von 0,6 Mio aus SG erwartet - Orior H1: Umsatz 314,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 316,5 Mio) Organisches Wachstum 1,4 Prozent (AWP-Konsens: 2,4 Prozent) EBITDA-Marge 8,5 Prozent (AWP-Konsens: 8,7 Prozent) EBIT 12,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,9 Mio) EBITDA 26,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,6 Mio) Reingewinn 9,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,1 Mio) Sacha Gerber wird neuer CFO 2024: Deutliche Rentabilitätsverbesserung, leichtes org. Wachstum Portfoliobereinigung führt zu geringfügiger Anpassung v. Guidance Org Wachstum 0,5-1,5 Prozent (vorher: 1,5-2,5 Prozent) EBITDA-Marge von 9,0 bis 9,3 Prozent (vorher: 9,3 bis 9,5 Prozent) - Sensirion H1: Umsatz 128,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,6 Mio) EBITDA-Marge adj. 4.6 Prozent (AWP-Konsens: 1,7 Prozent) EBITDA adj. 5,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1,5 Mio) Ergebnis -2,6 Mio Fr. (VJ 1,4 Mio) 2024 wird in Hinblick auf Profitabilität Übergangsjahr sein 2024: H2 zusätzliche Wachstumsimpulse erwartet Guidance bestätigt Mittel- und langfristiger Ausblick bleibt unverändert positiv Martin Wirz wird neuer CFO; Simon Sonderfeld neuer VP Sales - Softwareone H1: Umsatz Services 244,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 250,6 Mio) Umsatz 529,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 533,6 Mio) Umsatz Marketplace 285,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 283,4 Mio) H1: EBITDA adj. 121,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 127,2 Mio) Reingewinn adj. 41,6 Mio Fr. (VJ 50,1 Mio) EBITDA-Marge adj. 23 Prozent (AWP-Konsens: 23,9 Prozent) 2024: senkt Guidance, Umsatzwachst. neu 7-9 Prozent (alt 8-10 Prozent) bestätigt Guidance EBITDA-Marge bei 24,5-25,5 Prozent Update zu Going-Privat-Plänen Gespräche mit Interessenten laufen Gespräche mit Interessenten gestalten sich herausfordernd vorbörsliche Indikation -4,9 Prozent - Basilea: Umsätze lösen Meilensteinzahlung in Höhe von 1,25 Mio USD aus - Meier Tobler lanciert Rückkaufangebot zu 27 Franken je Aktie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Raiffeisen H1: Reingewinn 642 Mio Fr. (VJ 701 Mio) Geschäftserfolg 776 Mio Fr. (VJ 894 Mio) Geschäftsertrag 1,95 Mrd Fr. (VJ 2,04 Mrd) Hypothekarforderungen +1,8 Prozent auf 214,8 Mrd Fr. 2024: Gutes Ergebnis erwartet, aber nicht auf Vorjahreshöhe PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: JULY EXPORTS +10.3 Prozent Y/Y; JUNE +5.4 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Alcon: Conf. Call: Ergebnis Q2 (14.00 Uhr) - BKW: MK zu Ergebnis H1 - Epic: Conf Call zu Ergebnis H1 - Implenia: Conf Call zu Ergebnis H1 - Novavest: Conf Call zu Ergebnis H1 - Orior: Conf Call zu Ergebnis H1 - Sensirion: Conf Call zu Ergebnis H1 - SoftwareONE: Conf Call zu Ergebnis H1 Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis H1 - BCV: Ergebnis H1 (MK/Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.30 Uhr) - Peach Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr, Zürich) - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Freitag: - Luzerner KB: Ergebnis Q2 (MK 11.00 Uhr, Zürich) - Valartis: Ergebnis H1 - EEII: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: FOMC-Sitzungsprotokolle 30./31.7.24 (20.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.08: - Klingelnberg (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9518 - USD/CHF: 0,8548 - Conf-Future: +7 BP auf 151,28 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,364 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,07 Prozent auf 12'267 Punkte - SLI (Dienstag): -0,06 Prozent auf 1'990 Punkte - SPI (Dienstag): -0,14 Prozent auf 16'289 Punkte - Dax (Dienstag): -0,35 Prozent auf 18'358 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,48 Prozent auf 7'486 Punkte

