- SMI vorbörslich: -0,05 Prozent auf 12'243,96 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,14 Prozent auf 40'890 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,57 Prozent auf 17'919 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,46 Prozent auf 38'125 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re H1: Reinergebnis 2088 Mio USD (VJ 1788 Mio) Versicherungsumsatz 22,479 Mrd Dollar (VJ 21,783 Mrd) Rendite auf Kapitalanlagen ROI 4,0 Prozent (VJ 2,7 Prozent) Q2: Reinergebnis 996 Mio USD (AWP-Konsens: 912 Mio) Combined Ratio P&C 84,4 Prozent (AWP-Konsens: 85,7 Prozent) Combined Ratio Corso 87,6 Prozent (AWP-Konsens: 91,8 Prozent) Versicherungsumsatz 10,80 Mrd Dollar (AWP-Konsens: 11,183 Mrd) 2024: Weiter IFRS-Konzerngewinn von mehr als 3,6 Mrd USD angestrebt vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - BCV H1: Reingewinn 221,1 Mio Fr. (VJ 240,0 Mio) Geschäftserfolg 258,2 Mio Fr. (VJ 275,8 Mio) Geschäftsertrag 580,9 Mio Fr. (VJ 581,9 Mio) Geschäftsaufwand 283,5 Mio Fr. (VJ 269,2 Mio) 2024: Guidance bestätigt - Ergebnis unter Vorjahr erwartet - Kudelski H1: Umsatz 198,2 Mio USD (VJ 339,9 Mio, adj. 195,0) EBITDA -11,7 Mio USD (VJ -3,5 Mio. adj. 9,8 Mio) Reinergebnis -22,8 Mio USD (VJ -28,5 Mio) Netto-Cash-Position nach Skidata-Verkauf von fast 100 Mio. USD erw. - Peach Property H1: Mietertrag 63,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 61,8 Mio) FFO 8,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 8,7 Mio) Vorsteuerergebnis -26,9 Mio EUR (AWP-Konsens: -60,6 Mio) Bewertungskorrekturen von 40,7 Mio EUR (VJ 97,7 Mio) Reinergebnis -22,8 Mio EUR (VJ -76,1 Mio) VR hat Aufteilung in Kern- und Verkaufsportfolio beschlossen Verkaufsportfolio umfasst rund 6700 Einheiten Ausserordentliche Generalversammlung zur Kapitalerhöhung Ausgabe von 22,7 Mio Aktien zu 5 Franken das Stück 2024: Erw. Mietertrag v. 124-126 Mio. EUR wird nicht erreicht Leerstandsreduktion langsamer als erwartet Bestätigen Aussicht für FFO I (17-19 Mio EUR) - SF Urban H1: Liegenschaftenertrag 15,6 Mio Fr. (VJ 14,7 Mio) Reingewinn exkl. Neubewertung 6,4 Mio Fr. (VJ 5,4 Mio) Reingewinn 5,78 Mio Fr. (VJ -1,1 Mio) Leerstandsquote 1,76 Prozent (Ende 2023: 1,26 Prozent) - Siegfried H1: Reingewinn core 71,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66,0 Mio) EBITDA core 132,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 129,6 Mio) EBITDA-Marge core 21,3 Prozent (AWP-Konsens: 21,2 Prozent) Umsatz 619,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 611,0 Mio) 2024: Umsatzwachstum in LW im tiefen einstelligen Prozentbereich Core-EBITDA-Marge auf oder über dem Niveau von 2023 CEO: Spanische Anlagen haben neue Kunden und Projekte akquiriert Spanische Anlagen entwickeln sich etwas besser als geplant Wir haben mit 'Evolve' eine bewährte Strategie vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - SPS H1: Mietertrag 232 Mio Fr. (AWP-Konsens: 228,5 Mio) EBIT 231,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 212,8 Mio) EBIT vor NB 204,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 201,2 Mio) Reingewinn 164,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 141,3 Mio) Neubewertungen 30,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,7 Mio) Leerstandsquote 3,6 Prozent (AWP-Konsens: 3,9 Prozent) 2024: Ausblick bleibt optimistisch erwartet für das ganze 2024 Leerstandsquote von rund 3,8 Prozent AuM bei SPS Solutions Ende 2024 bei rund 13 Mrd. Fr. gehen von Steigerung des FFO I auf 4,15 bis 4,20 Fr. je Aktie aus vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Zug Estates H1: Reingewinn 28,15 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,3 Mio) EBIT 37,02 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,7 Mio) Liegenschaftsertrag 33,82 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,4 Mio) Reingewinn exkl. NB 18,07 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,6 Mio) Neubewertungen +11,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: +2,4 Mio) 2024: Weiter Zunahme des Liegenschaftenertrags erwartet Markante Reduktion der Leerstandsquote erwartet Konzernergebnis ohne NB/Sondereffekte von >35 Mio CHF erw. - Burckhardt Compression begibt 150 Mio Franken für knapp 4 Jahre - Oerlikon wartet künftig Textilmaschinen von Trützschler - Valartis veräussert Beteiligung an Athris AG - Valartis erhält im Gegenzug u.a. ENR Russia Aktien - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Pzena Investment Management LLC meldet Anteil von 3,001 Prozent - Huber+Suhner: Hans Müller meldet Anteil von <3 Prozent - Leonteq: Alon Gonen meldet Anteil von 3,258 Prozent - Mobilezone: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,024 Prozent - Partners Group: Gruppe Gantner meldet Anteil von 5,023 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 21,85 Prozent - Valartis erhält im Gegenzug u.a. ENR Russia Aktien PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - BCV: Ergebnis H1 (MK/Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.30 Uhr) - Peach Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Freitag: - Luzerner KB: Ergebnis Q2 (MK 11.00 Uhr) - EEII: Ergebnis H1 - Valartis: Ergebnis H1 Montag: - Hiag: Ergebnis H1 (Conf Call 9.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Pierer Mobility: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 (nachbörslich) - GV: Landis+Gyr (aoGV) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 (Montag) Parahotellerie im Q2 (Montag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (09.30 Uhr) - Eurozone: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (10.00 Uhr) EZB-Sitzungsprotokoll 18.7.24 (13.30 Uhr) Verbrauchervertrauen 8/24 (vorläufig) - US: Jackson-Hole-Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen CFNA-Index 7/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 7/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Klingelnberg (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9485 - USD/CHF: 0,8513 - Conf-Future: -32 BP auf 150,94 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,368 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,13 Prozent auf 12'250 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,13 Prozent auf 1'988 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,09 Prozent auf 16'274 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,50 Prozent auf 18'449 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,54 Prozent auf 7'525 Punkte

awp-robot/sw/uh