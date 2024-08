STIMMUNG - Aktienmarkt wird am Freitag schwächer erwartet. Grund dafür ist vor allem Schwergewicht Nestlé. Der abrupte CEO-Wechsel, über den der Lebensmittelriese am Vorabend informiert hatte, sorgt zunächst einmal für grosse Verunsicherung. Und dies ist das, was Anleger am wenigsten schätzen. Zudem sind die Vorgaben aus den USA vor allem für Technologiewerte negativ. - SMI vorbörslich: -0,65 Prozent auf 12'225,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,43 Prozent auf 40'713 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,67 Prozent auf 17'619 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,34 Prozent auf 38'342 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé ernennt Laurent Freixe zum CEO Mark Schneider verlässt das Unternehmen Freixe wird an GV auch zur Wahl in VR vorgeschlagen Freixe an Call: - Grosser Fokus auf Exzellenz an der Basis, Fokus auf den Kern - Will in unsere Marken investieren, in Produktivität - Mein Fokus liegt auf organischem Wachstum, Marktanteilsgewinnen VR-P an Call: - Freixe bereits morgen voll operativ - Mussten nicht extern suchen - Freixe hat alles, was es braucht - Mark Schneider hat grossartigen Job gemacht - Hätten nicht vieles anders gemacht - Wollen «vorwärts zur Basis» - Haben beste Marken, stärkste Kategorien in allen Geographien vorbörsliche Indikation -3,0 Prozent - Asmallworld H1: Reingewinn 0,6 Mio Fr. (VJ 0,6 Mio) EBITDA 0,9 Mio Fr. (VJ 1,0 Mio) Umsatz 11,8 Mio Fr. (VJ 11,5 Mio) H1: Umsatz 11,7 Mio Fr. (VJ 11,5 Mio) (KORREKTUR) 2024: Umsatz zw. 23 und 25 Mio., EBITDA zw. 1,0 und 1,2 Mio. - LUKB H1: Konzerngewinn 144,73 Mio Fr. (VJ 128,0 Mio) Geschäftserfolg 156,3 Mio Fr. (VJ 146,5 Mio) Geschäftsertrag 319,7 Mio Fr. (VJ 308,1 Mio) Verwaltete Vermögen 38,5 Mrd Fr. (Ende 2023: 38,1 Mrd) 2024: Guidance bestätigt, Jahresgewinn 270 bis 285 Mio Fr. - Minoteries H1: Nettoumsatz 73,1 Mio Fr. (VJ 73,7 Mio) Reingewinn 2,71 Mio Fr. (VJ 2,88 Mio) 2024: Schrumpfender Nettoumsatz und tieferer EBIT erwartet - Valartis H1: Nettoergebnis 8,6 Mio Fr. (VJ -4,6 Mio) Geschäftsertrag 7,1 Mio Fr. (VJ 6,2 Mio) - Calida schliesst Aktienrückkauf erfolgreich ab (HEADLINE) - ENR Russia H1: Reingewinn 3,87 Mio Mio Fr. (VJ -6,09 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq H1: Bereinigtes EBITDA 463 Mio Fr. (VJ 787 Mio) Nettoumsatz 2,88 Mrd Fr. (VJ 5,03 Mrd) Reinergebnis 533 Mio Fr. (VJ 744 Mio) 2024: Gutes Ergebnis, aber unter VJ erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,04 Prozent/4,352 Prozent - R&S: Benjamin Levine meldet Anteil von 5,048 Prozent/2,422 Prozent - Sandoz: Swisscanto meldet Anteil von 3,002 Prozent - Temenos: Gruppe Petrus Advisers/Umek meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - Vail Resorts wirft Auge auf Skigebiet in Laax GR (Blick) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Luzerner KB: Ergebnis Q2 MK 11.00 Uhr Montag: - Hiag: Ergebnis H1 (Conf Call 9.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Pierer Mobility: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 (nachbörslich) - GV: Landis+Gyr (aoGV) Dienstag: - Sonova: Capital Markets Day - Accelleron: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 - Intershop: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Arbonia: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis H1 - Vetropack: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 (Montag) BFS: Parahotellerie im Q2 (Montag) BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2023 (Dienstag) Ausland: - US: Fortsetzung Notenbankkonferenz in Jackson Hole Rede von Fed-Chef Jerome Powell (16.00 Uhr) - US: Verkauf neuer Häuser 7/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218 Prozent (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9478 - USD/CHF: 0,8523 - Conf-Future: -35 BP auf 150,44 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,395 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,45 Prozent auf 12'305 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,60 Prozent auf 2'000 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,44 Prozent auf 16'346 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 18'493 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,51 Prozent auf 7'524 Punkte

