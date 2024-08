- SMI vorbörslich: +0,10 Prozent auf 12'359,30 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,14 Prozent auf 41'175 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,47 Prozent auf 17'878 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,72 Prozent auf 38'086 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis verkauft Teil seines Geschäfts mit Kresbdiagnosechemikalien - Hiag H1: EBITDA 46 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,7 Mio) Reingewinn exkl. NB 25,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,5 Mio) Neubewertungen 11,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9,7 Mio) Reingewinn 36,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,5 Mio) Liegenschaftenertrag 37,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 36,7 Mio) 2024: Leerstandsquote soll unter 4 Prozent liegen Transaktionen in der zweiten Jahreshälfte erwartet Erwarten insgesamt gutes Geschäftsjahr 2024 Fortführung der bisherigen Dividendenpolitik - LLB H1: Geschäftsertrag 283,0 Mio Fr. (VJ 267,2 Mio) Konzernergebnis 90,2 Mio Fr. (VJ 88,7 Mio) Nettoneugeld-Zufluss 792 Mio Fr. (VJ 806 Mio) Kundenvermögen 94,3 Mrd Fr. (Ende 2023: 86,9 Mrd) - Meyer Burger: Solarzellenfertigung in Colorado wird gestoppt Solarzellenfertigung derzeit nicht finanzierbar Zusammenarbeit mit US-Kozern in Colorado wird nicht umgesetzt bestehender Standort in Thalheim wird weiterhin voll betrieben Kapazitäten in Goodyear können so wohl ausgelastet werden mittelf. angestrebtes EBITDA-Niveau/Verschuldung tiefer VR Mark Kerekes tritt zurück CEO: Gespräche um Fremdfinanzierung im Gang Produktion in Deutschland und Montage in USA macht Sinn Logistikkosten sind vergleichsweise gering Wann Profitabilität erreicht wird ist noch offen Sind in USA konkurrenzfähig da Zölle auf China-Produkten - Pierer Mobility H1: Umsatz 1007 Mio EUR (VJ 1388 Mio) 2024: Prognosen vom Juni bestätigt Deutlich verbessertes H2 erwartet Umsatzrückgang um 10 bis 15 Prozent erwartet Operativer Verlust erwartet Negativer EBIT von 110 bis 130 Mio EUR bei Fahrrad Motorrad mit ausgeglichenem bis leicht positiven EBIT Abbau von weiteren 200 Mitarbeitern im Overhead im Q3 - EEII H1: Reinergebnis -0,22 Mio Fr. - SHL: Verwaltungsratspräsident Yariv Alroy verlässt Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Interroll: Ernst Göhner Stiftung meldet Anteil von 5,1 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,009 Prozent - R&S: Benjamin Levine meldet Anteil von 5,661 Prozent/3,513 Prozent; Michael Pieper 12,214 Prozent PRESSE MONTAG - - Stadler plant Erweiterung des Werks in St. Margrethen (CH Media Samstag) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Hiag: Ergebnis H1 (Conf Call 9.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Pierer Mobility: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 (nachbörslich) - GV: Landis+Gyr (aoGV) Dienstag: - Accelleron: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Arbonia: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 - Intershop: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis H1 - Vetropack: Ergebnis H1 - Sonova: Capital Markets Day - Mittwoch: - Givaudan: MK H1 (10.00 Uhr) - Allreal: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Varia US: Ergebins H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 (08.30 Uhr) Parahotellerie im Q2 (08.30 Uhr ) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2023 (Dienstag) - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 8/24 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 7/24 (vorläufig, 14.30 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/24 (16.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9475 - USD/CHF: 0,8473 - Conf-Future: +12 BP auf 150,40 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,432 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,34 Prozent auf 12'347 Punkte - SLI (Freitag): +0,39 Prozent auf 2'008 Punkte - SPI (Freitag): +0,33 Prozent auf 16'399 Punkte - Dax (Freitag): +0,76 Prozent auf 18'633 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,70 Prozent auf 7'577 Punkte

