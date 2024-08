- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 12'365,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,16 Prozent auf 41'241 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,85 Prozent auf 17'726 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,57 Prozent auf 38'327 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: PiaSky in EU als erste monatl. subkutane Behandlung für PNH zugelassen - Sonova bestätigt Guidance für 2024/2025: Umsatzanstieg 6-9 Prozent; 7-11 Prozent Wachstum EBITA adj. Erwartet Beschleunigung des Wachstums im H2 dank neuer Produkte Profitabilität im H2 dürfte sich deutlich verbessern - Accelleron H1: Operative EBITA-Marge 25,4 Prozent (AWP-Konsens: 24,1 Prozent) Operativer EBITA 128,2 Mio USD (AWP-Konsens: 124,7 Mio) Nettogewinn 88,6 Mio USD (AWP-Konsens: 82,4 Mio) Weiter posit. Entwicklung in Schifffahrt und Energie im H2 erw. 2024: Prognosen vom Juli bestätigt Umsatzwachstum in LW von +9 bis +12 Prozent erwartet Operative EBITA-Marge von rund 25 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Addex und Indivior einigen sich auf künftige Forschungsobjekte - Alpine Select integriert Tochter Absolute Invest - Arbonia H1: Umsatz fortgeführte Bereiche 278,2 Mio Fr. (VJ 279,7 Mio) Umsatz Türen 263,6 Mio Fr. (VJ 265,6 Mio) EBITDA fortgeführte Bereiche 47,4 Mio Fr. (VJ 17,5 Mio) EBITDA-Marge fortgeführte Bereiche 17,0 Prozent (VJ 6,3 Prozent) EBITDA Türen 25,5 Mio Fr. (VJ 21,2 Mio) EBITDA-Marge Türen 9,7 Prozent (VJ 8,0 Prozent) Konzernergebnis fortgeführte Bereiche 40,9 Mio Fr. (VJ -2,0 Mio) erwarten Transaktionsabschluss von Klimadivision plangemäss im Q4 erwarten kurz- bis mittelfristig Verbesserung der Baukonjunktur 2024: Ausblick bestätigt (org. Umsatz konstant, EBITDA-Marge höher) - Basilea: 10 Mio Fr. Meilensteinzahlung dank EU-Entscheid zu Cresemba vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - Flughafen Zürich H1: Umsatz 631 Mio Fr. (AWP-Konsens: 631 Mio) EBITDA 347 Mio Fr. (AWP-Konsens: 353 Mio) Reinergebnis 152 Mio Fr. (AWP-Konsens: 157 Mio) 2024: Neu Passagieraufkommen von rund 31 Millionen erwartet vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Hochdorf H1: Nettoerlös 145,7 Mio Fr., operativer EBIT +0,3 Mio Fr. Wertminderungen gegenüber Buchwert in Höhe von 141.3 Mio Fr. Buchhalterischer Nettoverlust von 141,5 Mio Fr. Verkauf von Swiss Nutrition an AS Equity Partners Dachgesellschaft Hochdorf Holding erhält prov. Nachlassstundung Unternehmenswert für Swiss Nutrition 83,0 Mio. Fr. Verkauf braucht Zustimmung der Aktionäre - aoGV am 18.9. Verkauf an AS Equity Part. löst laut UEK keine Angebotspflicht aus - Intershop H1: Reingewinn 52,7 Mio Fr. (VJ 52,8 Mio) Nettoliegenschaftsertrag 36,8 Mio Fr. (VJ 36,3 Mio) Bewertungsveränderungen +22,4 Mio Fr. (VJ +14,9 Mio) Leerstandsquote 6,9 Prozent (Ende 2023: 7,4 Prozent) EBIT 53,8 Mio Fr. (VJ 66,4 Mio) 2024: Leicht pos. Entwicklung bei Mietertrag und Leerstand erw. Dividendenpolitik sollte beibehalten werden können H2: Verkaufsgewinne zwischen 10 und 20 Mio CHF vor Steuern erw. - Landis+Gyr-Aktionäre wählen Fabian Rauch in den Verwaltungsrat - Molecular Partners H1: Reinergebnis -26,4 Mio Fr. (VJ -30,8 Mio) Umsatz 4,3 Mio Fr. (VJ 3,5 Mio) Liquide Mittel 159,1 Mio Fr. (Ende Q1: 174,1 Mio) Liquiditätsreserven reichen bis ins Jahr 2027 2024: Op. Ausgaben neu bei 65-75 Mio Fr (alt: 70-80 Mio) - Novavest ernennt Fabio Gmür per September zum neuen Finanzchef - Peach Property: Weitere Anträge zur a.o. GV - Erhöhung VR auf 6 Mitglieder COO Marcus Schmitt verlässt Unternehmen per Ende 2024 - TX Group H1: Umsatz 461,0 Mio Fr. (VJ 460,5 Mio) EBIT adj. 56,5 Mio Fr. (VJ 54,3 Mio) EBIT 23,5 Mio Fr. (VJ 21,4 Mio) Konzernergebnis 24,5 Mio Fr. (VJ 13,7 Mio) Druck auf Mediengeschäft erfordert grundlegende Transformation Konzentration auf digitales Wachstum Druckaktivitäten von Tamedia werden in Bern gebündelt Abbau von rund 200 Vollzeitstellen im Druckbereich Abbau von 90 Stellen in Redaktionen Sozialpläne inklusive Frühpensionierungen vorgesehen Zeithorizont für Tamedia-Mittelfristziele auf 2027 verlängert - Vaudoise H1: Combined Ratio 98,3 Prozent (VJ 94,8 Prozent) Reingewinn 81,2 Mio Fr. (VJ 70,0 Mio) Umsatz 1053,1 Mio Fr. (VJ 974,3 Mio) Eigenkapital 2469,0 (Ende 2023: 2339,5 Mio) 2024: erwarten Fortsetzung des Wachstums im Nichtlebenbereich - Vetropack H1: Umsatz 444.9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 424,0 Mio) EBIT 37,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,0 Mio) Reingewinn 9,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,3 Mio) EBIT-Marge 8,5 Prozent (AWP-Konsens: 6,9 Prozent) 2024: Weiter «langsame» Erholung der Nachfrage erwartet Weiter bei weitem nicht ausgelastete Kapazitäten erwartet Trotz Volumensteigerung tiefere EBIT erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros Bank H1: Gewinn 152,7 Mio Fr. (VJ 165,6 Mio) Geschäftserfolg 186,5 Mio Fr. (VJ 201,8 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Interroll meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Roche: Artuma Holding GmbH meldet Anteil von 64,971 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Accelleron: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Arbonia: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Sonova: Capital Markets Day (11.00 - 17.00 Uhr) Mittwoch: - Givaudan: MK H1 (10.00 Uhr) - Allreal: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Varia US: Ergebnis H1 Donnerstag - Hochdorf: Ergebnis H1 (Conf Call 10.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2023 (8.30 Uhr) - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - US: FHFA-Hauspreisindex 6/24 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 8/24 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 8/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9466 - USD/CHF: 0,8475 - Conf-Future: nicht gehandelt (Freitag: +12 BP auf 150,40 Prozent) - SNB: Kassazinssatz 0,422 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,06 Prozent auf 12'354 Punkte - SLI (Montag): -0,17 Prozent auf 2'004 Punkte - SPI (Montag): -0,06 Prozent auf 16'390 Punkte - Dax (Montag): -0,09 Prozent auf 18'617 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,88 Prozent auf 7'590 Punkte

awp-robot/sw/uh