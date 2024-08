- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 12'307,99 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,02 Prozent auf 41'251 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,16 Prozent auf 17'755 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,11 Prozent auf 38'330 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht mit Leqvio in Studie die gesetzten Ziele - Adval Tech H1: Nettoergebnis -3,3 Mio Fr. (VJ -1,9 Mio) EBIT -1,7 Mio Fr. (VJ -0,1 Mio) Umsatz 85,3 Mio Fr. (VJ 88,1 Mio) 2024: Erwarten keinen Rückenwind - keine konkrete Guidance - Allreal H1: Mietertrag 111,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 111,1 Mio) Reingewinn 67,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 60,5 Mio) Neubewertungseffekt 6,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: -1,2 Mio) Reingewinn exkl. NB 60,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 60,3 Mio) EBIT exkl. NB 91,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 93,7 Mio) 2024: Ausblick bestätigt - operatives Ergebnis leicht unter Vorjahr - Highlight E&E H1: Umsatz 182,9 Mio Fr. (VJ 186,4 Mio) Betriebsergebnis -9,9 Mio Fr. (VJ -15,7 Mio Fr.) Konzernergebnis -19,2 Mio Fr. (VJ -23,7 Mio) - Stadler H1: Auftragseingang 2548,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2722 Mio) Umsatz 1292,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1289 Mio) EBIT 28,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43 Mio) EBIT-Marge 2,2 Prozent (AWP-Konsens: 3,3 Prozent) Reingewinn 27,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25 Mio) Rekord beim Auftragsbestand mit 26,8 Mrd (31.12.2023: 24,4 Mrd) 2024: Ausblick bis 2026 unverändert bestätigt vorbörsliche Indikation -2,0 Prozent - Varia US Properties H1: Mietertrag 56,3 Mio USD (VJ 67,0 Mio) EBITDA exkl. NB 30,7 Mio USD (VJ 27,9 Mio) Reingewinn -13,4 Mio USD (VJ -46,9 Mio) 2024: US-Immobilienmarkt dürfte sich weiter beleben - BCGE kündigt Neuorganisation der Front-Office-Aktivitäten an - Curatis will für Produktekandidaten Einstufung der seltenen Krankheit erhalten - Lalique: Dekotierung der Aktien erfolgt per 4.9., letzter Handelstag 3.9. - Leclanché liefert Batterie-System für Metro-Lokomotive in Madrid - VP Bank: Dirk Klee verlässt VR per 30.9. und wird Chef Blackrock Schweiz - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ENR Russia: Athris meldet Anteil von <3 Prozent; Valartis hält 98,0 Prozent - Forbo meldet Eigenanteil von 5,013 Prozent - R&S Group: Veraison steigt als Aktionär aus - Streubesitz dadurch erhöht - VAT: Norges Bank meldet Anteil von 3,061 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Allreal: Conf Call zu Ergebnis H1 (09.15 Uhr) - Stadler Rail: Conf Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - CFT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis H1 - Jungfraubahn: Ergebnis H1 - Relief: Ergebnis H1 - Warteck Invest: Ergebnis H1 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer August (Freitag) Ausland: - USA EIA-Ölbericht (16.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Lalique (per 4.9., letzter Handelstag 3.9.) - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9405 - USD/CHF: 0,8440 - Conf-Future: +11 BP auf 150,30 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,453 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,47 Prozent auf 12'297 Punkte - SLI (Dienstag): -0,52 Prozent auf 1'994 Punkte - SPI (Dienstag): -0,44 Prozent auf 16'317 Punkte - Dax (Dienstag): +0,35 Prozent auf 18'682 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,15 Prozent auf 7'566 Punkte

