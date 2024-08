- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'336,99 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,39 Prozent auf 41'091 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,12 Prozent auf 17'556 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,04 Prozent auf 38'355 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza hat zwei Anleihen über 1,2 Milliarden Euro platziert - Oerlikon: Finanzchef Philipp Müller verlässt Konzern per Ende September 2024 ernennt Markus Richter zum CFO für Konzern und Surface Solutions - Adecco schlägt Martine Ferland zur Wahl in VR vor - BKW und Axpo warnen: Neue Atomkraftwerke wären nicht wirtschaftlich - Galderma emittiert 2 Tranchen über insgesamt 500 Mio Fr. - Medacta einigt sich in Patenstreit zu Lizenzvereinbarung mit Mighty Oak NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - CA Indosuez Schweiz verdient im Halbjahr etwas weniger - Procimmo Residential Lemanic Fund mit stabilem Halbjahresergebnis - Syngenta Group H1: Umsatz 14,5 Mrd USD (-17 Prozent); EBITDA 2,1 Mrd (-36 Prozent) - Salt H1: EBITDA 284,6 Mio Fr (VJ 277,7 Mio) Umsatz 551,3 Mio Fr (VJ 538,3 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: New Enterprise Associates 15 L.P. meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,786 Prozent/4,368 Prozent - PSP Swiss Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 14,994 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - CFT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis H1 - Jungfraubahn: Ergebnis H1 - Relief: Ergebnis H1 - Warteck Invest: Ergebnis H1 Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer August (Freitag) - BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2024 (Montag) Dienstleistungsumsätze Juni 2024 (Montag) - UBS: Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Montag) Ausland: - ZO: Konsumentenvertrauen 8/24, endgültig (11.00 Uhr) - DE: Konsumentenpreise 8/24 (14.00 Uhr) - US: BIP Q2/24, 2. Veröffentlichung (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 7/24, vorläufig (14.30 Uhr) Privater Konsum Q2/24, 2. Veröffentlichung (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Woche (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 7/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Lalique (per 4.9., letzter Handelstag 3.9.) - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9360 - USD/CHF: 0,8405 - Conf-Future: +13 BP auf 150,43 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,45 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,42 Prozent auf 12'349 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,38 Prozent auf 2'001 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,39 Prozent auf 16'380 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,54 Prozent auf 18'782 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,17 Prozent auf 7'578 Punkte

awp-robot/sw/tv