- SMI vorbörslich: -0,28 Prozent auf 12'382,38 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,59 Prozent auf 41'335 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,23 Prozent auf 17'516 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,57 Prozent auf 38'581 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit startet Aktienrückkauf am 2. September; Rückkauf max 300 Mio Fr - UBS/CS: Anleger-Klage gegen Konditionen der Fusion kann in nächste Runde gehen - Cembra verzichtet auf vorzeitige Rückzahlung von AT1-Anleihe (HEADLINE) - DKSH geht strategische Partnerschaft mit Alpro Pharmacy in Malaysia ein - Ems-Chemie H1: Reingewinn 252 Mio Fr. (VJ 247 Mio) - Medacta und Think Surgical arbeiten bei Knieimplantaten zusammen - Romande Energie senkt Strompreise - CFT H1: Reingewinn 60,0 Mio Fr. (VJ 51,0 Mio) Betriebsergebnis 67,4 Mio Fr. (VJ 60,9 Mio) 2024: Aktivitäten in Juli und August wie in H1 setzen Wachstumsstrategie va organisch und mit Investitionen fort - Edisun Power H1: EBITDA 5,27 Mio Fr. (VJ 6,7 Mio) EBITDA-Marge 67,5 Prozent (VJ 72,7 Prozent) Umsatz 7,8 Mio Fr. (VJ 9,2 Mio) Reinergebnis -1,3 Mio Fr. (VJ +2,2 Mio) H2: Höhere Stromerträge und Rückkehr in Gewinnzone erwartet - Jungfraubahn H1: Verkehrsertrag 99,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 101,2 Mio) Betriebsertrag 141,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 139,6 Mio) Reinergebnis 34,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 36,9 Mio) EBITDA 62,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66,0 Mio) EBITDA-Marge 43,7 Prozent (AWP-Konsens: 47,3 Prozent) H2 wird weiterhin geprägt sein von globalen Unsicherheiten Trend von H1 setzte sich in Hochsaison Juli und August fort erwartet im Geschäftsjahr 2024 eine weitere, stabile Entwicklung Holding ernennt Oliver Hammel zum neuen CEO ernennt Oliver Hammel zum neuen CEO - Relief H1: Barmittel 10,7 Mio Fr. (Ende 2023: 14,6 Mio) H1: Ergebnis -4,6 Mio Fr. (VJ -56,1 Mio) - Siegfried eröffnet neues Qualitätskontrolllabor in Minden eröffnet neues Labor in Minden (HEADLINE) - Warteck Invest H1: Konzerngewinn 8,0 Mio Fr. (VJ 10,6 Mio) EBIT exkl. NB 17,3 Mio Fr. (VJ 13,7 Mio) Leerstandsquote 2,5 Prozent (VJ 1,2 Prozent) Marktwert Portfolio 1,03 Mrd Fr. (Ende 2023: 1,03 Mrd) Voraussetzungen für nachhaltig positive Entwicklung gegeben NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Baloise Swiss Property Fund schliesst Kapitalerhöhung ab - Viseca steigert im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn - Helvetica Swiss Commercial Fund mit Kurserholung im ersten Halbjahr 2024 - J. Safra Sarasin H1: Reingewinn 251,1 Mio Fr. (VJ 250,1 Mio) - ZKB H1: Konzerngewinn 601 Mio Fr. (VJ 677 Mio) Geschäftsertrag 1,56 Mrd Fr. (VJ 1,69 Mrd) Geschäftserfolg 679 Mio Fr. (VJ 831 Mio) Total Kundenvermögen 488,7 Mrd Fr. (Ende 2023: 450,8 Mrd) Netto-Neugeldzufluss 10,0 Mrd Fr. (GJ 2023: 27,4 Mrd Fr.) Hypothekarforderungen +2,2 Prozent auf 103,1 Mrd 2024: Weiterhin «ansprechendes Ergebnis» erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: AUG TOKYO CORE CPI +2,4 Prozent Y/Y; JULY +2,2 Prozent JULY INDUSTRIAL OUTPUT +2,8 Prozent M/M; JUNE +4,2 Prozent JULY RETAIL SALES +2,6 Prozent Y/Y; JUNE +3,8 Prozent - DE: EINFUHRPREISE JULI -0,4 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) EINFUHRPREISE JULI +0,9 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +1,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Coltene: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,811 Prozent - DocMorris: Barclays Plc meldet Anteil von 5,025 Prozent; Goldman Sachs Group 5,199 Prozent - HBM meldet Eigenanteil von 3,002 Prozent - Holcim: Dodge & Cox meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - CFT: Conf. Call Ergebnis H1 (10.30 Uhr) Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/11.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Repower: Ergebnis H1 - Sandoz: Strategic Review 2024 (Webcast 14.00 - 16.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz - KOF Konjunkturbarometer August (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2024 (Montag) Dienstleistungsumsätze Juni 2024 (Montag) BFS: Schätzung Nominallohnentwicklung 2023 (2. Schätzung) (Montag) - UBS: Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2024 (Dienstag) - Seco: BIP Q2 2024 (Dienstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 8/24 (09.55 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 8/24 (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 7/24 (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 7/24 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 8/4 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/24 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Lalique (per 4.9., letzter Handelstag 3.9.) - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9395 - USD/CHF: 0,8477 - Conf-Future: -28 BP auf 150,15 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,418 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,56 Prozent auf 12'418 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,54 Prozent auf 2'012 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,54 Prozent auf 16'469 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,69 Prozent auf 18'913 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,99 Prozent auf 7'641 Punkte

