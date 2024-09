STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag ohne grosse Ausschläge in den September starten. Nachdem der SMI am letzten Freitag im Handelsverlauf bei knapp 12'484 Punkten ein neues Jahreshoch markiert hatte, fehlen laut Händlern die Treiber für weitere Anstiege. Die US-Vorgaben vom Freitagabend sind zwar positiv, die Konjunkturzahlen aus China vom Montagmorgen hingegen durchzogen. - SMI vorbörslich: +0,05 Prozent auf 12'442,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,55 Prozent auf 41'563 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,13 Prozent auf 17'714 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,17 Prozent auf 38'712 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech-CEO: Lausanne bleibt unser Hauptsitz (Interview SaW) - Burkhalter H1: Konzernergebnis 23,3 Mio Fr. (VJ 21,2 Mio) EBIT 28,2 Mio Fr. (VJ 26,0 Mio) Umsatz 570,3 Mio Fr. (VJ 529,3 Mio) SIX-Busse von 150'000 Fr. als Rechtsnachfolgerin von Poenina 2024: Gehen davon aus, Gewinn pro Aktie erneut moderat zu steigern - Investis H1: Umsatz 116,54 Mio Fr. (VJ 114,8 Mio) Mietertrag 28,19 Mio Fr. (VJ 26,2 Mio) Umsatz Real Estate Service 89,95 Mio Fr. (VJ 90,2 Mio) EBITDA vor Neubewertung 26,36 Mio Fr. (VJ 24,6 Mio) Reingewinn 143,0 Mio Fr. (VJ -24,4 Mio) Reingewinn vor Neubewertung 139,1 Mio Fr. (VJ 17,4 Mio) Neubewertungen +4,5 Mio Fr. (VJ -48,8 Mio) 2024: Erwarten für Gesamtjahr gute operative Performance - Bossard: David Dean soll Thomas Schmuckli als VR-Präsident ablösen - Relief Therapeutics: PKU GOLIKE könnte Phenylalaninspiegel im Blut senken - Temenos beendet Aktienrückkaufprogramm 2024 - Zwahlen et Mayr: Finanzchef Guido Bigoni tritt zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,75 Prozent - Ausland: - CN: AUGUST CAIXIN MANUFACTURING PMI 50.4 VS 49.8 IN JULY WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt: Swisscanto meldet Anteil von 5,004 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 13,343 Prozent/4,357 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,018 Prozent - Swissquote meldet Eigenanteil von 2,369 Prozent/3,342 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Burkhalter: Conf. Call H1 09.00 Uhr - Investis: Conf. Call H1 09.00 Uhr Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/11.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 09.00 Uhr) Mittwoch: - Plazza: Ergebnis H1 - Fundamenta: Ergebnis H1 - Belimo: Capital Markets Day (10.30 - 15.00 Uhr - GV: Logitech (u.a. Neuwahl VR-Präsidium) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Juli (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze Juni (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August (09.30 Uhr) - Landesindex der Konsumentenpreise August (Dienstag) - Seco: BIP Q2 2024 (Dienstag) Ausland: - EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (10.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Lalique (per 4.9., letzter Handelstag HEUTE) - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9391 - USD/CHF: 0,8494 - Conf-Future: -13 BP auf 150,26 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,451 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,15 Prozent auf 12'437 Punkte - SLI (Freitag): +0,17 Prozent auf 2'015 Punkte - SPI (Freitag): +0,21 Prozent auf 16'504 Punkte - Dax (Freitag): -0,03 Prozent auf 18'907 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,70 Prozent auf 7'631 Punkte

