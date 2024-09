- SMI vorbörslich: -0,21 Prozent auf 12'425,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): wegen eines Feiertags geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): wegen eines Feiertags geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): -0,21 Prozent auf 38'619 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group H1: Erträge 977 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1040 Mio) Performance Fees 161 Mio Fr. (AWP-Konsens: 200 Mio) Management Fees 815 Mio Fr. (AWP-Konsens: 835 Mio) EBIT 605 Mio Fr. (AWP-Konsens: 626 Mio) Reingewinn 508 Mio Fr. (AWP-Konsens: 528 Mio) 2024: Weiterhin Kapitalzusagen von 20 bis 25 Mrd USD erwartet Vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - Swiss Life H1: Reingewinn 632 Mio Fr. (AWP-Konsens: 606 Mio) Betriebsgewinn 883 Mio Fr. (AWP-Konsens: 825 Mio) Prämienvolumen 11'664 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'537 Mio) Fee-Ergebnis 395 Mio Fr. (AWP-Konsens: 380 Mio) SST-Quote geschätzt bei 205 Prozent (per 1.1.2024: 212 Prozent) Nicht-annualisierte Anlagerendite 1,3 Prozent (VJ 1,2 Prozent) Nettoneugeldzuflüsse TPAM 1,2 Mrd Fr. (VJ 6,9 Mrd) Mit «Swiss Life 2024»-Programm auf Zielkurs 2024-Programm Cash-Transfer und Aktienrückkauf ber. übertroffen erwartet Fee-Erträge weiterhin am unteren Ende des Zielbereichs Per Erikson neuer Group CIO per 1. April 2025 Vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Dormakaba 2023/24: Umsatz 2837 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2826 Mio) org. Wachstum 4,7 Prozent (AWP-Konsens: 3,9 Prozent) EBITDA adj. 416,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 410,3 Mio) EBITDA-Marge adj. 14,7 Prozent (AWP-Konsens: 14,5 Prozent) Reingewinn 82,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,5 Mio) Dividende 8 Fr. (AWP-Konsens: 7,90 Fr.) 2024/25: Organ. Wachstum im mittelfristigen Zielbereich von 3-5 Prozent bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 15 Prozent schlagen Marianne Janik und Ilias Läber als VR-Mitglieder vor Vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Aevis Victoria integriert Klinik Pyramide in Privatklinik Bethanien - AMS Osram schliesst Verkauf von Vermögenswerten an Focuslight ab Sind voll im Plan, versprochene Einsparungen zu erreichen - Idorsia: Geänderte Bedingungen der ausstehenden Wandelanleihe in Kraft - Interroll-COO Ayhan Demirel übernimmt Aufgabe früher als geplant - Klingelnberg erwirbt Messtechnikfirma Vispiron Rotec - Umsatz 3-4 Mio EUR - Leonteq startet Zusammenarbeit mit Saxo Bank - SFS vereinfacht Konzernstruktur und ernennt neuen Personalchef - SHL Telemedicine ernennt Itamar Ofer zum VR-Präsidenten - Vontobel: Moody's bestätigt Ratings - Ausblick für die Bank neu «developing» - Xlife hat strategischen Reviewprozess abgeschlossen - Info bis Ende Monat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Repower H1: EBIT 97 Mio Fr. (VJ 220 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Hochdorf: Amir Mechria meldet Anteil von 15 Prozent - R&S: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,158 Prozent; Veraison <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Swiss Life: Conf. Call H1 (09.00/11.00 Uhr) - Dormakaba: Conf. Call 2023/24 (09.00 Uhr) - Sandoz: Strategic Review 2024 (Webcast 14.00 - 16.30 Uhr) Mittwoch: - Plazza: Ergebnis H1 - Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Belimo: Capital Markets Day (10.30 - 15.00 Uhr - GV: Logitech (u.a. Neuwahl VR-Präsidium) Donnerstag: - Helvetia: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 (18.00 Uhr) - SFS: Investor Day (09.00-15.00 Uhr) - GV: SHL: aoGV zu Personalien etc. (17.00 Uhr, israel. Zeit) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Landesindex der Konsumentenpreise August (08.30 Uhr) - Seco: BIP Q2 2024 (09.00 Uhr) Arbeitsmarktdaten August 2024 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Juli 2024 (Donnerstag) Ausland: - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröff., 15.45 Uhr) Bauinvestitionen 7/24 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Lalique (per 4.9., letzter Handelstag 3.9.) - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9419 - USD/CHF: 0,8519 - Conf-Future: -55 BP auf 149,60 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,495 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,12 Prozent auf 12'451 Punkte - SLI (Montag): +0,03 Prozent auf 2'016 Punkte - SPI (Montag): +0,06 Prozent auf 16'514 Punkte - Dax (Montag): +0,13 Prozent auf 18'931 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,07 Prozent auf 7'646 Punkte

awp-robot/sw/