- SMI vorbörslich: -0,73 Prozent auf 12'257,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,51 Prozent auf 40'937 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -3,26 Prozent auf 17'136 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -4,32 Prozent auf 37'017 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon kündigt neue Studienergebnisse zu seinen Produkten an - Holcim ernennt bisherige Spanien-Chefin Carmen Diaz zum Chief People Officer ernennt Jaime Hill zum Leiter Region Nordamerika ernennt Lukas Studer zum Group General Counsel per 1. November - Roche präsentiert positive Daten zu MS-Medikament Fenebrutinib - Fundamenta H1: Reingewinn 12,2 Mio Fr. (VJ 5,0 Mio) EBIT 19,4 Mio Fr. (VJ 10,8 Mio) Nettomietertrag 20,7 Mio Fr. (VJ 20,6 Mio) Neubewertungserfolg 4,5 Mio Fr. (VJ -3,8 Mio) H2: Steigerung des Mietertrags geplant und Kosten optimieren Prüfen Handlungsoptionen bezüglich der Kapitalbasis - Plazza H1: Reingewinn exkl. NB 9,14 Mio Fr. (VJ 8,6 Mio) Reinergebnis 20,5 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) EBIT vor NB 11,31 Mio Fr. (VJ 10,5 Mio) Liegenschaftenertrag 14,95 Mio Fr. (VJ 13,3 Mio) Leerstandsquote Bestandesliegenschaften 2,9 Prozent (Ende 2023: 2,7 Prozent) 2024: Weiter EBIT vor Abschr. und NB von 10-15 Prozent über VJ erwartet - Arundel unterzeichnet Kreditvertrag über 60 Mio Euro - Siegfried: Ernst Göhner Stiftung übt Wandlungsrecht aus und erhöht Beteiligung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Benjamin Levine meldet Anteil von 4,418 Prozent/3,318 Prozent; Gründer-Gruppe 6,1 Prozent - Siegfried: EGS übt Wandlungsrecht aus und erhöht Beteiligung auf 7,2 Prozent - Siegfried: Ernst Göhner Stiftung übt Wandlungsrecht aus und erhöht Beteiligung - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,607 Prozent PRESSE MITTWOCH - Galderma: Blockverkauf durch Grossaktionär (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Fundamenta: Conference Call H1 - Belimo: Capital Markets Day - Logitech: GV (14.00 Uhr), Lausanne Donnerstag: - Helvetia: Ergebnis H1 - Romande Energie: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 - SFS: Investor Day - SHL: aoGV zu Personalien Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2024 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Juli 2024 (Donnerstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex August (Freitag) - SNB: Devisenreserven August 2024 (Freitag) Ausland: - FR: HCOB PMI Dienste 8/24 (09.50 Uhr) - DE: HCOB PMI Dienste 8/24 (09.55 Uhr) - EU: HCOB PMI Dienste 8/24 (10.00 Uhr) Produzentenpreise 7/24 (11.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Dienste 8/24 (10.30 Uhr) - US: Handelsbilanz 7/24 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 7/24 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 7/24 (16.00 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) - CN: Zentralbank Zinsentscheid (15.45 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Lalique (per 4.9., letzter Handelstag 3.9.) - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9381 - USD/CHF: 0,8487 - Conf-Future: +63 BP auf 150,30 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,476 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,83 Prozent auf 12'348 Punkte - SLI (Dienstag): -0,90 Prozent auf 1'998 Punkte - SPI (Dienstag): -0,82 Prozent auf 16'379 Punkte - Dax (Dienstag): -0,97 Prozent auf 18'747 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,73 Prozent auf 7'575 Punkte

awp-robot/sw/